Депутаты просят врио губернатора о прямых выборах мэра Нижнего Новгорода
Правда с принятием такого решения они предлагают подождать несколько лет.
Правда с принятием такого решения они предлагают подождать несколько лет.
Депутаты городской думы Нижнего Новгорода продолжают настаивать на сохранении двуглавой систему управления городом хотя бы до того времени, пока не истекут их полномочия. После этого они предлагают вернуться к одноглавой системе управления города, но не по той схеме, о которой заявляет врио губернатора Глеб Никитин, а к прямым выборам мэра.
Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, соответствующее обращение к Никитину было принято большинством голосов на заседании гордумы 18 октября. Из 35 присутствующих на заседании депутатов за его принятие проголосовали 23 человека, против — 10 человек, двое воздержались.
В обращении депутаты признают, что двуглавая система управления имеет свои плюсы и минусы. Главным плюсом депутаты считают то, что при этой системе глава города решает политические вопросы, а глава администрации сосредоточен на решении хозяйственных проблем.
«Предлагаем совместную работу в существующей системе органов местного самоуправления, а перед срока полномочий городской думы и главы Нижнего Новгорода — вернуться к обсуждению этого вопроса и внести на рассмотрение Законодательного собрания Нижегородской области и принять закон о всенародном избрании главы Нижнего Новгорода», — говорится в обращении.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин заявил о намерении внести на рассмотрения регионального Законодательного собрания законопроект, позволяющий вернуть в Нижний Новгород одноглавую модель управления. При этой модели один человек, избираемый по конкурсу, совмещает функции главы города и главы городской администрации.
На сегодня в Нижнем Новгороде главой города является председатель городской думы, избираемый из числа депутатов. Глава администрации выбирается по конкурсу и работает на контрактной основе.
Никитин считает, что такая система управления не соответствует тем задачам, которые предстоит решать Нижнему Новгороду на современном этапе.
В ходе встречи с депутатами гордумы 17 октября 2017 года Никитин еще раз обозначил свои планы и даже представил депутата Госдумы Сергея Панова в качестве кандидата на пост главы города.
Присутствовавшие на встрече депутаты высказали различные точки зрения. Часть из них предложила не спешить с нововведениями и вернуться к этому вопросу после выборов президента РФ, намеченных на весну 2018 года.
Ряд депутатов отметили, что у населения города есть запрос на возвращение прямых выборов мэра. Также депутаты выразили готовность познакомить Никитина с итогами работы двуглавой системы управления, которая, по их мнению, доказала свою эффективность.
При этом сам Никитин заявлял, о том, что административную реформу необходимо провести в кратчайшие сроки, так как перед городом и областью стоят серьезные задачи и времени на раскачку нет.