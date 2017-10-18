Депутаты просят врио губернатора о прямых выборах мэра Нижнего Новгорода

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Депутаты городской думы Нижнего Новгорода продолжают настаивать на сохранении двуглавой систему управления городом хотя бы до того времени, пока не истекут их полномочия. После этого они предлагают вернуться к одноглавой системе управления города, но не по той схеме, о которой заявляет врио губернатора Глеб Никитин, а к прямым выборам мэра.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, соответствующее обращение к Никитину было принято большинством голосов на заседании гордумы 18 октября. Из 35 присутствующих на заседании депутатов за его принятие проголосовали 23 человека, против — 10 человек, двое воздержались.

В обращении депутаты признают, что двуглавая система управления имеет свои плюсы и минусы. Главным плюсом депутаты считают то, что при этой системе глава города решает политические вопросы, а глава администрации сосредоточен на решении хозяйственных проблем.

При этом депутаты признают, что у населения есть потребность в прямых выборах главы муниципального образования, но предлагают с этим вопросом не спешить.

«Предлагаем совместную работу в существующей системе органов местного самоуправления, а перед срока полномочий городской думы и главы Нижнего Новгорода — вернуться к обсуждению этого вопроса и внести на рассмотрение Законодательного собрания Нижегородской области и принять закон о всенародном избрании главы Нижнего Новгорода», — говорится в обращении.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин заявил о намерении внести на рассмотрения регионального Законодательного собрания законопроект, позволяющий вернуть в Нижний Новгород одноглавую модель управления. При этой модели один человек, избираемый по конкурсу, совмещает функции главы города и главы городской администрации.

На сегодня в Нижнем Новгороде главой города является председатель городской думы, избираемый из числа депутатов. Глава администрации выбирается по конкурсу и работает на контрактной основе.

Никитин считает, что такая система управления не соответствует тем задачам, которые предстоит решать Нижнему Новгороду на современном этапе.

В ходе встречи с депутатами гордумы 17 октября 2017 года Никитин еще раз обозначил свои планы и даже представил депутата Госдумы Сергея Панова в качестве кандидата на пост главы города.

Присутствовавшие на встрече депутаты высказали различные точки зрения. Часть из них предложила не спешить с нововведениями и вернуться к этому вопросу после выборов президента РФ, намеченных на весну 2018 года.

Ряд депутатов отметили, что у населения города есть запрос на возвращение прямых выборов мэра. Также депутаты выразили готовность познакомить Никитина с итогами работы двуглавой системы управления, которая, по их мнению, доказала свою эффективность.