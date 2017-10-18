Москва назвала срок возобновления работы сайта о загрязнении воздуха

«Сайту “Мосэкомониторинга” уже более 10 лет, он был рассчитан, в первую очередь, на профессионалов, однако в связи с интересом к нему простых граждан появился социальный запрос его обновить», — сказал он.

По словам чиновника, новый сайт заработает в середине декабря. На период закрытия сайта все станции ведомства продолжают работу, замеры воздуха производятся и предоставляются всем заинтересованным службам, а также жителям, если они обратятся в Департамент, рассказал Кульбачевский.

Сайт «Мосэкомониторинга» был закрыт 11 сентября.

В экологической организации «Гринпис России», изучив сайт Департамента природопользования, пришли к выводу, что там нет данных, аналогичных информации с портала Мосэкомониторинга, и заявили, что власти намеренно скрывают информацию от людей, поскольку закрытие сайта совпало с многочисленными жалобами жителей восточных и юго-восточных районов Москвы и Подмосковья на загрязнение воздуха.

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Кульбачевский заявил РБК, что в столице существенных превышений нормативов загрязняющих веществ по воздуху зафиксировано не было. Более того, в Москве за последние годы отмечено снижение концентрации оксида углерода на 52%, оксида азота — на 54%, взвешенных частиц размером менее 10 мкм (РМ10) — на 34%.