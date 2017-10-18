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13:56 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Высокопоставленный челябинский полицейский ушел в отставку

ЧЕЛЯБИНСК, 18 октября, ФедералПресс. Заместитель начальника ГУ МВД по Челябинской области Игорь Иванов назначен главным полицейским Кемеровской области. Сегодня его представляют новому коллективу.

Источник в ГУ МВД России по Челябинской области сообщил, что Игорь Иванов будет представлен кемеровским полицейским сегодня. В ближайшее время информация появится на официальных сайтах ведомств. Преемник полицейского в Челябинске пока не назван.

Напомним, ранее Игорь Иванов занимал пост начальника городского УВД, а до этого — следственное управление полиции. Это не первая кадровая перестановка в правоохранительных органах региона. В начале месяца руководителем управления уголовного розыска регионального главка МВД стал бывший начальник магнитогорской полиции Сергей Богдановский.

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