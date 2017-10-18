Высокопоставленный челябинский полицейский ушел в отставку

Источник в ГУ МВД России по Челябинской области сообщил, что Игорь Иванов будет представлен кемеровским полицейским сегодня. В ближайшее время информация появится на официальных сайтах ведомств. Преемник полицейского в Челябинске пока не назван.
Напомним, ранее Игорь Иванов занимал пост начальника городского УВД, а до этого — следственное управление полиции. Это не первая кадровая перестановка в правоохранительных органах региона. В начале месяца руководителем управления уголовного розыска регионального главка МВД стал бывший начальник магнитогорской полиции Сергей Богдановский.