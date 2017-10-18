Бывший омский губернатор Назаров отмечает 55-летний юбилей
Новое место
Новое место
Бывший глава Омской области Виктор Назаров сегодня, 18 октября отмечает 55-летний юбилей.
Не известно, где отмечает праздник Виктор Назаров, руководивший регионом с апреля 2012 года до октября 2017 года. Не исключено, что в кругу семьи.
Новое место работы бывшего омского губернатора не известно.
Напомним, что Виктор Назаров родился в деревне Ингалы Большереченского района Омской области. В начале 1990-х он работал следователем военной прокуратуры, о чем часто вспоминал, работая губернатором.
В 2005—2012 годах трудился гендиректором компании «Межрегионгаз». Кандидатуру Виктора Назарова в качестве нового руководителя региона предложил тогдашний президент Дмитрий Медведев.