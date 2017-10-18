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13:41 (мск), источник: Om1.ru

Бывший омский губернатор Назаров отмечает 55-летний юбилей

Новое место экс-главы региона пока не известно.

Бывший глава Омской области Виктор Назаров сегодня, 18 октября отмечает 55-летний юбилей.

Экс-руководитель региона подал в отставку накануне своего Дня рождения, 9 октября. Вместо него губернатором стал депутат от Свердловской области Александр Бурков.

Не известно, где отмечает праздник Виктор Назаров, руководивший регионом с апреля 2012 года до октября 2017 года. Не исключено, что в кругу семьи.

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Новое место работы бывшего омского губернатора не известно.

Напомним, что Виктор Назаров родился в деревне Ингалы Большереченского района Омской области. В начале 1990-х он работал следователем военной прокуратуры, о чем часто вспоминал, работая губернатором.

В 2005—2012 годах трудился гендиректором компании «Межрегионгаз». Кандидатуру Виктора Назарова в качестве нового руководителя региона предложил тогдашний президент Дмитрий Медведев.

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