После недели в Омске Бурков улетел в Москву
Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков отправился в столичную командировку.
Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков отправился в столичную командировку.
Через неделю после прибытия в регион временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков отправился в Москву. 18 октября руководитель региона пробудет в столице.
По сведениям «СуперОмска», Бурков вызван не в администрацию президента, а в министерство строительства и
Как ранее сообщал «СуперОмск», в пятницу Александр Бурков отправится в Тару, где также намерен поговорить с местными жителями об отоплении и газификации.