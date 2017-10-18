После недели в Омске Бурков улетел в Москву

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

Через неделю после прибытия в регион временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков отправился в Москву. 18 октября руководитель региона пробудет в столице.

По сведениям «СуперОмска», Бурков вызван не в администрацию президента, а в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Там он расскажет о подготовке и прохождении отопительного сезона.