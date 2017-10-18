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14:10 (мск), источник: СуперОмск

После недели в Омске Бурков улетел в Москву

Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков отправился в столичную командировку.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

Через неделю после прибытия в регион временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков отправился в Москву. 18 октября руководитель региона пробудет в столице.

По сведениям «СуперОмска», Бурков вызван не в администрацию президента, а в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Там он расскажет о подготовке и прохождении отопительного сезона.

Как ранее сообщал «СуперОмск», в пятницу Александр Бурков отправится в Тару, где также намерен поговорить с местными жителями об отоплении и газификации.

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