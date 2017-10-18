Константинов рассказал, чем будет заниматься его новый зам

«Основной акцент работы переносится в регионы. Два дня в неделю депутаты будут активно заниматься приемами граждан и работать на местах. Это очень большой объем организационной работы. Он (Фикс — ред.) и раньше занимался работой с регионами на должности главы комитета (по вопросам государственного строительства и местного самоуправления — ред.). Но для придания статуса этой работе (Фикса назначили вице-спикером — ред.), потому что он общается с главами администраций», — пояснил Константинов.