Константинов рассказал, чем будет заниматься его новый зам
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт — РИА Новости Крым. Новый заместитель председателя Государственного совета Крыма Ефим Фикс будет заниматься работой с регионами Республики.
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт — РИА Новости Крым. Новый заместитель председателя Государственного совета Крыма Ефим Фикс будет заниматься работой с регионами Республики.
Об этом журналистам в Симферополе сообщил глава ГС РК Владимир Константинов.
«Основной акцент работы переносится в регионы. Два дня в неделю депутаты будут активно заниматься приемами граждан и работать на местах. Это очень большой объем организационной работы. Он (Фикс — ред.) и раньше занимался работой с регионами на должности главы комитета (по вопросам государственного строительства и местного самоуправления — ред.). Но для придания статуса этой работе (Фикса назначили
Как сообщалось, Ефима Фикса избрали