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14:35 (мск), источник: РИА Крым

Константинов рассказал, чем будет заниматься его новый зам

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт — РИА Новости Крым. Новый заместитель председателя Государственного совета Крыма Ефим Фикс будет заниматься работой с регионами Республики.

Источник: РИА "Новости"

Об этом журналистам в Симферополе сообщил глава ГС РК Владимир Константинов.

«Основной акцент работы переносится в регионы. Два дня в неделю депутаты будут активно заниматься приемами граждан и работать на местах. Это очень большой объем организационной работы. Он (Фикс — ред.) и раньше занимался работой с регионами на должности главы комитета (по вопросам государственного строительства и местного самоуправления — ред.). Но для придания статуса этой работе (Фикса назначили вице-спикером — ред.), потому что он общается с главами администраций», — пояснил Константинов.

Как сообщалось, Ефима Фикса избрали вице-спикером крымского парламента на пленарном заседании в среду.

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