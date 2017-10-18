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14:26 (мск), источник: СуперОмск

Бурков поздравил Назарова телеграммой

Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков поздравил своего предшественника с юбилеем.

Источник: РИА "Новости"

Новый руководитель региона Александр Бурков поздравил второго губернатора Омской области Виктора Назарова с 55-летием. По информации «СуперОмска», ему по месту жительства была отправлена из регионального правительства поздравительная телеграмма.

В тексте послания отмечается роль Назарова в становлении региона, а также выражается благодарность за проделанную работу. Сам Александр Бурков не сможет поздравить своего предшественника лично. Он находится в служебной командировке.

Как ранее сообщал «СуперОмск», Виктор Назаров, возглавлявший Омскую область с 2012 по 2017 год, отмечает сегодня, 18 октября свой 55-й день рождения.

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