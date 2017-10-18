Бурков поздравил Назарова телеграммой
Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков поздравил своего предшественника с юбилеем.
Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков поздравил своего предшественника с юбилеем.
Новый руководитель региона Александр Бурков поздравил второго губернатора Омской области Виктора Назарова с 55-летием. По информации «СуперОмска», ему по месту жительства была отправлена из регионального правительства поздравительная телеграмма.
В тексте послания отмечается роль Назарова в становлении региона, а также выражается благодарность за проделанную работу. Сам Александр Бурков не сможет поздравить своего предшественника лично. Он находится в служебной командировке.
Как ранее сообщал «СуперОмск», Виктор Назаров, возглавлявший Омскую область с 2012 по 2017 год, отмечает сегодня, 18 октября свой 55-й день рождения.