Бурков поздравил Назарова телеграммой

Источник: РИА "Новости"

Новый руководитель региона Александр Бурков поздравил второго губернатора Омской области Виктора Назарова с 55-летием. По информации «СуперОмска», ему по месту жительства была отправлена из регионального правительства поздравительная телеграмма.

В тексте послания отмечается роль Назарова в становлении региона, а также выражается благодарность за проделанную работу. Сам Александр Бурков не сможет поздравить своего предшественника лично. Он находится в служебной командировке.