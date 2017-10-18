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16:02 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Кубанские депутаты на следующей неделе соберутся на сессию

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, 18 октября, ФедералПресс. Кубанские депутаты 25 октября соберутся на очередную сессию, где рассмотрят более 45 вопросов, сообщается на сайте ЗС.

Согласно размещенной повестке (которая часто меняется в последний момент), парламентарии, в частности, должны будут рассмотреть изменения в закон о краевом бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

Также в первом чтении будут рассмотрены изменения в законы «О системе заготовки, закупки и реализации сельхозпродукции, произведенной на территории Краснодарского края» и «Об обеспечении условий реализации права граждан на проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований в Краснодарском крае».

А министр экономики региона Александр Руппель представит постановления о ходе выполнения индикативного плана социально-экономического развития в первом полугодие 2017 года и озвучит предлагаемые изменения в госпрограмму «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края».

Помимо этого, пресс-служба ЗС сообщает, что на одной из ближайших сессий ЗС будет заслушан вопрос об исполнении постановления регионального парламента о сохранении и создании «зелёных» зон в муниципальных образованиях края.

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