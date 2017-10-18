Кубанские депутаты на следующей неделе соберутся на сессию
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, 18 октября, ФедералПресс. Кубанские депутаты 25 октября соберутся на очередную сессию, где рассмотрят более 45 вопросов, сообщается на сайте ЗС.
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, 18 октября, ФедералПресс. Кубанские депутаты 25 октября соберутся на очередную сессию, где рассмотрят более 45 вопросов, сообщается на сайте ЗС.
Согласно размещенной повестке (которая часто меняется в последний момент), парламентарии, в частности, должны будут рассмотреть изменения в закон о краевом бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.
Также в первом чтении будут рассмотрены изменения в законы «О системе заготовки, закупки и реализации сельхозпродукции, произведенной на территории Краснодарского края» и «Об обеспечении условий реализации права граждан на проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований в Краснодарском крае».
А министр экономики региона Александр Руппель представит постановления о ходе выполнения индикативного плана
Помимо этого,