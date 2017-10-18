Кубанские депутаты на следующей неделе соберутся на сессию

Согласно размещенной повестке (которая часто меняется в последний момент), парламентарии, в частности, должны будут рассмотреть изменения в закон о краевом бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

Также в первом чтении будут рассмотрены изменения в законы «О системе заготовки, закупки и реализации сельхозпродукции, произведенной на территории Краснодарского края» и «Об обеспечении условий реализации права граждан на проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований в Краснодарском крае».

А министр экономики региона Александр Руппель представит постановления о ходе выполнения индикативного плана социально-экономического развития в первом полугодие 2017 года и озвучит предлагаемые изменения в госпрограмму «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края».