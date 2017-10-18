В Сирии погиб генерал, отвечавший за оборону Дейр-эз-Зора
Иссам Захреддин, который три с половиной года руководил отрядами, защищавшими город, подорвался на мине в районе острова Сакер на реке Евфрат.
Иссам Захреддин, который три с половиной года руководил отрядами, защищавшими город, подорвался на мине в районе острова Сакер на реке Евфрат.
ДАМАСК, 18 окт — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Один из самых известных генералов сирийской армии Иссам Захреддин, отвечавший за оборону
«Генерал Иссам погиб сегодня в результате подрыва на мине в районе острова Сакер», — сообщил собеседник агентства.
В начале кризиса Захреддин руководил отрядами республиканской гвардии и зачищал кварталы в пригороде Дамаска. Последние три с половиной года отвечал за оборону осажденного города