В Сирии погиб генерал, отвечавший за оборону Дейр-эз-Зора

Источник: РИА Новости

ДАМАСК, 18 окт — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Один из самых известных генералов сирийской армии Иссам Захреддин, отвечавший за оборону Дейр-эз-Зора, погиб при подрыве на мине, сообщили РИА Новости в штабе операций.

«Генерал Иссам погиб сегодня в результате подрыва на мине в районе острова Сакер», — сообщил собеседник агентства.