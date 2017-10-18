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14:45 (мск), источник: РИА Новости

В Сирии погиб генерал, отвечавший за оборону Дейр-эз-Зора

Иссам Захреддин, который три с половиной года руководил отрядами, защищавшими город, подорвался на мине в районе острова Сакер на реке Евфрат.

Источник: РИА Новости

ДАМАСК, 18 окт — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Один из самых известных генералов сирийской армии Иссам Захреддин, отвечавший за оборону Дейр-эз-Зора, погиб при подрыве на мине, сообщили РИА Новости в штабе операций.

«Генерал Иссам погиб сегодня в результате подрыва на мине в районе острова Сакер», — сообщил собеседник агентства.

В начале кризиса Захреддин руководил отрядами республиканской гвардии и зачищал кварталы в пригороде Дамаска. Последние три с половиной года отвечал за оборону осажденного города Дейр-эз-Зор.

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