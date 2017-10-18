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14:58 (мск), источник: Tengrinews

«Это тихий ужас» — Нигматулин о проекте нового Налогового кодекса

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин посоветовал министру национальной экономики Тимуру Сулейменову поручил сократить количество ссылок на подзаконные акты в проекте нового Налогового кодекса до второго чтения, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Reuters

При обсуждении проекта нового Налогового кодекса в Мажилисе Парламента депутат Серик Сейдуманов обратил внимание на то, что в проекте сохраняется большое количество отсылочных норм на подзаконные акты. По его мнению, они остаются сложными и непонятными для граждан.

«Во-первых, все отсылочные нормы делятся на внешние и внутренние. Внутренние — это когда одна статья Налогового кодекса дает отсылку на другую статью, а внешняя — когда Налоговый кодекс ссылается на иные виды законодательства. В действующем Налоговом кодексе 338 отсылочных норм на внешние источники. В проекте нового Налогового кодекса — 308, то есть здесь сокращены ссылки на 10 процентов. Сократить их полностью, наверное, невозможно. Повторюсь, это ссылки на базовые вещи по Гражданскому, административному, бюджетному кодексам. Эти ссылки нормальны. Не бывает законопроектов, в котором этого нет», — отметил министр национальной экономики Тимур Сулейменов. Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин возразил министру.

«Знаете, Тимур Муратович, настолько научились, мы исполняем поручения, а потом не рассказываем, как исполняем либо, извините меня, на белое говорим черное на черное — белое. (…) Это 263 отсылочные нормы. Больше, чем сейчас Налоговый кодекс. Как вы исполняете поручение? И он стоит на трибуне и говорит: мы исполняем поручение по сокращению. Да вы сейчас другую тактику изобрели: внушние и внутрение. Что касается внешних, действительно, есть сокращение, но все это пустили на внутренние ссылки», — сказал Нигматулин.

«Это просто тихий ужас! Задача стоит упростить. Нет на 263 ссылки больше, чем в действующем Налоговом кодексе. И не надо, Тимур Муратович, с высоких трибун стоять и говорить, что мы выполнили задачу. Вы, наоборот, делаете все как раз наоборот. Вы его усложнили, поэтому до второго чтения нам нужно поработать над этим. В первую очередь, вам как разработчику вместе с депутатами», — высказался спикер Мажилиса.

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