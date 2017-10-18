Вице-председатель партии «Достоинство и правда» Алена Мандати уходит из политики

Она сообщила, что решилась на этот шаг, так как тратила на это слишком много времени и здоровья.



Напомним, что недавно партии Майи Санду «Действие и солидарность» и Андрея Нэстасе «Достоинство и правда» подтвердили, что будут вместе участвовать в парламентских выборах 2018-ого.