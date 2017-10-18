Вице-председатель партии «Достоинство и правда» Алена Мандати уходит из политики

Она сообщила, что решилась на этот шаг, так как тратила на это слишком много времени и здоровья.
Напомним, что недавно партии Майи Санду «Действие и солидарность» и Андрея Нэстасе «Достоинство и правда» подтвердили, что будут вместе участвовать в парламентских выборах 2018-ого.
А Алена Мандати была одним из самых щедрых спонсоров формирования DA. По данным расследования «Ziarul de Garda», партия получила через ее компании более 260 тысяч леев.
Этим летом предприниматель, которому, как он утверждает, Мандати задолжала более трех миллионов леев, подал на женщину в суд.