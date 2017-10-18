Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: В Раде назвали причину боязни Киева объявлять войну России
Секс сокращает жизнь
"Объясните, зачем": депутат опубликовала фото охраны Порошенко
Прощание с Марьяновым: дочь актера Анфиса на церемонии (фото)
Умер народный артист СССР Николай Охотников
Жены Трампа поспорили из-за статуса первой леди США Американские СМИ обсуждают неожиданное высказывание первой жены Дональда Трампа Иваны
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
Безруков «долго отходил» после просмотра фильма «Нелюбовь»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Муж Сати Казановой переехал в Москву: Я в восторге от страны
Миддлтон подчеркнула округлившийся живот платьем
Прощание с Марьяновым: дочь актера Анфиса на церемонии (фото)
Врачи сообщили о тяжелом состоянии Кокшенова
"Уверенно говорю нет": Джигарханян о прощении жены
"Утес" в Крыму поразил мишень: кадры - СМИ
"Объясните, зачем": депутат опубликовала фото охраны Порошенко
Итоги проверки после гибели актера Марьянова
Фоторепортажи
10Открытие Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи
10«В моем лице страна имеет и защитника, и пропагандиста, и дипломата»
15:02 (мск), источник: Publika.md

Вице-председатель партии «Достоинство и правда» Алена Мандати уходит из политики

Вице-председатель партии «Достоинство и правда» Алена Мандати написала в фейсбуке, что уходит из политики.

Источник: Publika.md

Она сообщила, что решилась на этот шаг, так как тратила на это слишком много времени и здоровья.

Напомним, что недавно партии Майи Санду «Действие и солидарность» и Андрея Нэстасе «Достоинство и правда» подтвердили, что будут вместе участвовать в парламентских выборах 2018-ого.

А Алена Мандати была одним из самых щедрых спонсоров формирования DA. По данным расследования «Ziarul de Garda», партия получила через ее компании более 260 тысяч леев.

Этим летом предприниматель, которому, как он утверждает, Мандати задолжала более трех миллионов леев, подал на женщину в суд.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Утвержден календарь выходных дней на 2018 год
Испанские СМИ о победе «Спартака»: Издевательство и унижение
В Гидрометцентре рассказали, какая погода ожидает россиян зимой
Чемпионка ОИ обвинила партнера по сборной в изнасиловании
В Сирии погиб отвечавший за оборону Дейр-эз-Зора генерал
Минобрнауки предложило запретить рекламу о продаже диссертаций
В России может появиться налог на полиэтиленовые пакеты
Спорт
«Спартак» разгромил «Севилью» и одержал историческую победу Встреча, состоявшаяся в Москве на стадионе «Открытие-Арена», завершилась со счетом 5:1 в пользу российской команды
Авто
В ГИБДД рассказали о правилах «засады» на дороге В Госавтоинспекции настаивают, что сотрудники полиции в соответствии с новым административным регламентом не смогут целиком «прятаться» в кустах
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Виторган, Певцов и другие простились с Дмитрием Марьяновым В московском Доме кино прошла гражданская панихида по скончавшемуся на 48-м году жизни актеру
Недвижимость
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Россиян поощрят за раздельный сбор мусора
Программа реновации жилья в регионах готова на 90%
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
Леди
Какие колготки можно носить, а какие нет (фото) Чтобы упростить тебе жизнь мы составили «хит-парад» из колготок: от самых универсальных моделей до безумных вариантов
Дети
45-летний Андрей Малахов не сможет взять декретный отпуск Телеведущий скоро впервые станет папой, и, по собственному признанию, уже чувствует, как меняется его статус.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь