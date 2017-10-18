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15:19 (мск), источник: Kapital.kz

Запущена новая жилищная программа «Алматы Жастары»

В Алматы стартует новая жилищная программа «Алматы Жастары», которая позволит горожанам в возрасте до 35 лет получить льготный заём для приобретения собственной квартиры.

Источник: Kapital.kz

Соглашение о сотрудничестве подписали АО «Жилстройсбербанк» и Управление жилья и жилищной инспекции города. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе акима.

В рамках программы «Алматы Жастары» можно будет получить заем до 10 млн тенге под льготные 5% годовых. Срок возврата кредита по программе будет рассчитываться индивидуально, по платежеспособности, сроком от 3 до 25 лет.

Алматы Бауыржан Байбек напомнил, что по поручению Главы государства текущий год объявлен в Алматы Годом молодежи.

«Сегодня общее количество молодых людей в возрасте до 35 лет составляет в городе порядка 800 тыс. человек. Одним из важных и актуальных вопросов для молодежи является обеспечение собственным жильем. Для внедрения льготной жилищной программы “Алматы Жастары” из местного бюджета уже выделен 1 млрд. тенге. Вместе с тем, “Алматы Жастары” не только поощряет алматинскую молодежь, но и заботится о том, чтобы деньги горожан остались в городе. Льготный заем можно потратить на покупку первичного жилья только в городе Алматы, т. е. с этих средств город получит зарплаты строителям и рабочим, предприятия получат заказы, строительные компании оплатят налоги в бюджет города», — сказал Бауыржан Байбек.

В рамках новой программы поощряется работающая молодежь. За каждый год стажа работы в организациях города начисляется 1 балл, а если молодой человек работает в учреждениях, связанных с социальной сферой, например, в школе или детском саду, то баллы за стаж удваиваются.

Предусмотрены льготные условия для социально уязвимых слоев населения — многодетным семьям, инвалидам 1 и 2 групп, неполным семьям, сиротам и др.

Власти города также намерены приступить к строительству общежитий для студентов через АО «НК «СПК «Алматы». На текущий момент в данном проекте изъявили желания участвовать «Алматы Менеджмент Университет» и Казахский национальный медицинский университет имени С. Д. Асфендиярова. В рамках Дорожной карты поддержки молодежи в Алматы запланировано строительство 12 общежитий для студентов города до 2020 года. До конца текущего года будет завершено строительство четырех общежитий.

«Мы впервые в системе жилищно-строительного сбережения подписываем соглашение именно с акиматом, которое направлено на поддержку именно вкладчиков. Если до этого все пытались поддерживать жилищное строительство, то впервые подход поменялся. Сегодня совместно с акиматом Алматы мы делаем этот инструмент специально для тех молодых людей, которые верят в систему строительно-жилищного сбережения. У нас по Алматы один из самых крупных портфелей. 147 тыс. человек на сегодняшний день имеют депозиты в нашем филиале, из них 50 тысяч, мы посчитали, это молодые люди от 20 до 30 лет. Причем 13 тысяч из них пришли в этом году», — подчеркнула председатель правления АО «Жилстройсбербанк» Ляззат Ибрагимова.

Заявление на участие в программе необходимо подать в течение 10 дней. Сделать это нужно будет через специальный сайт almaty-zhastary.kz. После завершения срока приема заявлений начнется отбор участников. В пул кандидатов на льготное кредитование отбирать будут согласно балльной системе, которая специально разработана для программы «Алматы Жастары», которая учитывает множество критериев, направленных на поддержку молодых алматинцев. Так, на баллы будет влиять количество лет в браке, наличие детей, место и стаж работы, профессия, опыт работы в качестве индивидуального предпринимателя, длительность прописки в Алматы и т. д.

После того, как пул будет сформирован, в работу вступает «Жилстройсбербанк». Он проверяет платежеспособность и выдает льготный заём под 5% годовых. Максимальная сумма кредита, на которую может рассчитывать молодой алматинец — это 10 млн. тенге. Заём выдается на покупку исключительно нового жилья, которое участник программы выбирает самостоятельно.

Требования для участников программы «Алматы Жастары»:

1. Возраст участника и супруги (-а) не должен превышать 35 лет на момент подачи заявления. Участвовать в программе может только один из супругов.

2. Наличие у обоих супругов и членов семьи (если это семейная пара) постоянной регистрации в городе Алматы в течение 1 года.

3. Отсутствие у участника на территории Республики Казахстан и постоянно совместно проживающих с ним членов его семьи арендного жилья с выкупом или жилья на праве собственности.

4. Отсутствие у участника фактов преднамеренного ухудшения жилищных условий в течение последних 5 лет на территории Республики Казахстан.

5. Стаж официальной работы участника в городе Алматы не должен быть менее полугода. Данное требование не распространяется на социально уязвимые слои населения, а именно на:

— инвалидов 1 и 2 группы.

— семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов.

— детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

— многодетные семьи, имеющие 4-х и более несовершеннолетних детей.

— неполные семьи, имеющие 1 и более несовершеннолетних детей.

6. Наличие у самозанятых горожан свидетельства о государственной регистрации ИП сроком не менее полугода.

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