Запущена новая жилищная программа «Алматы Жастары»
В Алматы стартует новая жилищная программа «Алматы Жастары», которая позволит горожанам в возрасте до 35 лет получить льготный заём для приобретения собственной квартиры.
В Алматы стартует новая жилищная программа «Алматы Жастары», которая позволит горожанам в возрасте до 35 лет получить льготный заём для приобретения собственной квартиры.
Соглашение о сотрудничестве подписали АО «Жилстройсбербанк» и Управление жилья и жилищной инспекции города. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в
В рамках программы «Алматы Жастары» можно будет получить заем до 10 млн тенге под льготные 5% годовых. Срок возврата кредита по программе будет рассчитываться индивидуально, по платежеспособности, сроком от 3 до 25 лет.
Алматы Бауыржан Байбек напомнил, что по поручению Главы государства текущий год объявлен в Алматы Годом молодежи.
«Сегодня общее количество молодых людей в возрасте до 35 лет составляет в городе порядка 800 тыс. человек. Одним из важных и актуальных вопросов для молодежи является обеспечение собственным жильем. Для внедрения льготной жилищной программы “Алматы Жастары” из местного бюджета уже выделен 1 млрд. тенге. Вместе с тем, “Алматы Жастары” не только поощряет алматинскую молодежь, но и заботится о том, чтобы деньги горожан остались в городе. Льготный заем можно потратить на покупку первичного жилья только в городе Алматы, т. е. с этих средств город получит зарплаты строителям и рабочим, предприятия получат заказы, строительные компании оплатят налоги в бюджет города», — сказал Бауыржан Байбек.
Предусмотрены льготные условия для социально уязвимых слоев населения — многодетным семьям, инвалидам 1 и 2 групп, неполным семьям, сиротам и др.
Власти города также намерены приступить к строительству общежитий для студентов через АО «НК «СПК «Алматы». На текущий момент в данном проекте изъявили желания участвовать «Алматы Менеджмент Университет» и Казахский национальный медицинский университет имени С. Д. Асфендиярова. В рамках Дорожной карты поддержки молодежи в Алматы запланировано строительство 12 общежитий для студентов города до 2020 года. До конца текущего года будет завершено строительство четырех общежитий.
«Мы впервые в системе
Заявление на участие в программе необходимо подать в течение 10 дней. Сделать это нужно будет через специальный сайт
После того, как пул будет сформирован, в работу вступает «Жилстройсбербанк». Он проверяет платежеспособность и выдает льготный заём под 5% годовых. Максимальная сумма кредита, на которую может рассчитывать молодой алматинец — это 10 млн. тенге. Заём выдается на покупку исключительно нового жилья, которое участник программы выбирает самостоятельно.
Требования для участников программы «Алматы Жастары»:
1. Возраст участника и супруги (-а) не должен превышать 35 лет на момент подачи заявления. Участвовать в программе может только один из супругов.
2. Наличие у обоих супругов и членов семьи (если это семейная пара) постоянной регистрации в городе Алматы в течение 1 года.
3. Отсутствие у участника на территории Республики Казахстан и постоянно совместно проживающих с ним членов его семьи арендного жилья с выкупом или жилья на праве собственности.
4. Отсутствие у участника фактов преднамеренного ухудшения жилищных условий в течение последних 5 лет на территории Республики Казахстан.
5. Стаж официальной работы участника в городе Алматы не должен быть менее полугода. Данное требование не распространяется на социально уязвимые слои населения, а именно на:
— инвалидов 1 и 2 группы.
— семьи, имеющие или воспитывающие
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— многодетные семьи, имеющие 4-х и более несовершеннолетних детей.
— неполные семьи, имеющие 1 и более несовершеннолетних детей.
6. Наличие у самозанятых горожан свидетельства о государственной регистрации ИП сроком не менее полугода.