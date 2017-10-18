В Минобрнауки предложили запретить рекламу услуг по написанию дипломов

«Законопроектом предлагается внести изменения в статью 5 Федерального закона “О рекламе” в части недопущения рекламы выпускных квалификационных работ и иных работ, связанных с аттестацией в образовательном процессе и в сфере науки, в качестве объектов купли-продажи и услуг по их написанию, и статью 59 Федерального закона “Об образовании в Российской Федерации” в части размещения в открытом доступе образовательными организациями высшего образования выпускных квалификационных работ по программам магистратуры и программам специалитета», — говорится в пояснительной записке к проекту.