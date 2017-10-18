В Минобрнауки предложили запретить рекламу услуг по написанию дипломов
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Минобрнауки предлагает запретить рекламу
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Минобрнауки предлагает запретить рекламу
«Законопроектом предлагается внести изменения в статью 5 Федерального закона “О рекламе” в части недопущения рекламы выпускных квалификационных работ и иных работ, связанных с аттестацией в образовательном процессе и в сфере науки, в качестве объектов
Отмечается, что законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров России. Принятие и реализация законопроекта не потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ.