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15:11 (мск), источник: РИА Новости

В Минобрнауки предложили запретить рекламу услуг по написанию дипломов

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Минобрнауки предлагает запретить рекламу купли-продажи и услуг по написанию выпускных квалификационных работ и иных работ, связанных с аттестацией в образовании и науке, соответствующий проект опубликован в среду на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Источник: РИА Новости

«Законопроектом предлагается внести изменения в статью 5 Федерального закона “О рекламе” в части недопущения рекламы выпускных квалификационных работ и иных работ, связанных с аттестацией в образовательном процессе и в сфере науки, в качестве объектов купли-продажи и услуг по их написанию, и статью 59 Федерального закона “Об образовании в Российской Федерации” в части размещения в открытом доступе образовательными организациями высшего образования выпускных квалификационных работ по программам магистратуры и программам специалитета», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Отмечается, что законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров России. Принятие и реализация законопроекта не потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ.

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