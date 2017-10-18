Пятая волна сноса самостроя: под ковш пойдут 80 объектов

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Двухэтажный ресторан на Хорошевском шоссе — самострой. Не пройдет и двух дней, как его полностью снесут ковшами бульдозеров. Под снос попал и популярный ресторан на Красной Пресне. Причина та же, что и у других объектов: в свое время все они были построены без разрешений и рядом с инженерными коммуникациями — над газопроводом, водопроводом или теплотрассами, вблизи метрополитена или дорог.

— Я живу здесь более 40 лет. Если сделают детскую площадку, мне кажется, это лучше будет.

— Они мешают, создавая тесноту и неудобство жителям города. Так что я только «за»!

Всего в списке 78 объектов общей площадью почти 43 тысячи квадратных метров. Демонтаж ждет объекты на Калужской площади, вблизи метро «Выхино», «Волгоградский проспект», «Царицыно» и некоторых других станций.

Магазины, рестораны, закусочные, парикмахерские, цветочные и торговые центры. Список зданий под снос весьма разнообразен, но критерий выбора один. Все эти здания были построены незаконно и с нарушениями. Пятая волна сноса, обещают власти, продлиться две, максимум три недели.

Многие сносимые объекты в центре города, помимо проблем с документацией, просто портят исторический облик столицы. Например, ресторан на Новом Арбате. Годами он закрывал вид на красивый доходный дом XIX века.

Многочисленные торговые павильоны, киоски, которые появились в 90-е годы, мы с вами все свидетели, что образ города был абсолютно разрушен, и Москва стала похожа на такой большой рынок. Елена Неганова Москвовед, экскурсовод

На освобожденных от самовольных построек территориях, говорят власти, не предполагается никакого строительства, все они будут благоустроены и превращены в зеленые зоны отдыха.