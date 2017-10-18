Налог упакуют в полиэтилен

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«Ущерб полиэтилен наносит кратно больший, чем бумажный», — заявил Сергей Иванов на заседании организационного комитета по проведению года экологии. Он также отметил, что во всех сетевых магазинах при покупке товаров выдают полиэтиленовый пакет и редко предоставляют на выбор бумажный аналог, между тем «пластиковый пакет разлагается 300 лет». Причину нежелания ритейлеров работать с бумажными пакетами господин Иванов объяснил тем, что российские предприятия «редко выпускали крепкие бумажные пакеты, а их себестоимость дороже».

Сейчас супермаркеты — это место, где нам продают огромное количество мусора в виде излишней упаковки и одноразовых пакетов. Александр Иванников Эксперт проекта «Гринпис России» «Ноль отходов»

Экологи уже направили 20 крупнейшим продуктовым ритейлерам, в частности сетям «Магнит», «Вкусвилл», «Азбука вкуса», X5 Retail Group («Перекресток», «Карусель», «Пятерочка»), предложение добровольно отказаться от одноразовых пластиковых пакетов и заменить их многоразовыми.

«Пока законами это жестко не регулируется, поэтому мы начинаем работу с бизнесом. Мы хотим найти среди ритейлеров пионеров, готовых менять свою пакетную политику без принуждения законом и осознающих свое влияние на природу», — говорит господин Иванников.

В организации обращают внимание: «Ежегодно в нашей стране продается не менее 26,5 млрд пакетов, при этом их часто используют только один раз, чтобы принести продукты из магазина».

«Гринпис России» предлагает продуктовым ритейлерам поэтапно отказаться от бесплатного распространения любых одноразовых пакетов (тонких маек и фасовочных для взвешивания фруктов и овощей), заменив их многоразовыми альтернативами (тканевые сумки, сумки из плотного пластика). По их мнению, это поможет стимулировать покупателей использовать свои сумки для покупки товаров.

Ольга Никитина.