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15:58 (мск), источник: Sputnik

Узбекистан подписал Меморандум с ведущим «мозговым» центром США

Институт Центральной Азии и Кавказа будет проводить совместные исследования с Информационно-аналитическим центром международных отношений.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. В Вашингтоне подписан Меморандум о сотрудничестве между Информационно-аналитическим центром международных отношений (ИАЦМО) и Институтом Центральной Азии и Кавказа (CACI) при Совете американской внешней политики.

С узбекской стороны документ подписал директор ИАЦМО Элдор Арипов.

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США и Узбекистан будут проводить совместные исследования по приоритетным направлениям, организовывать международные научно-практические конференции и «круглые столы» по актуальным вопросам международного развития и региональной безопасности.

Практическим результатом достигнутых договоренностей стала публикация ряда статей сотрудников ИАЦМО в авторитетном в США онлайн-издании «CACI Analyst». В частности, большой интерес американских читателей вызвала статья «Новая доктрина внешней политики Узбекистана», раскрывающая дипломатический прорыв Ташкента на центральноазиатском направлении.

Американский институт считается ведущим «мозговым центром» Вашингтона по центральноазиатской тематике. CACI возглавляют председатель профессор Фредерик Старр и директор Сванте Корнелл, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

Как подчеркнул после подписания документа профессор Ф. Старр, в США проявляют огромный интерес к процессам реформ, происходящим в Узбекистане, инициативам Президента Узбекистана, направленным на решение актуальных региональных и международных проблем. В этой связи взаимодействие с узбекскими экспертами позволит во многом удовлетворить запрос американской аудитории на объективную и всестороннюю информацию об Узбекистане и регионе Центральной Азии из первых рук.

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