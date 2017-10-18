Узбекистан подписал Меморандум с ведущим «мозговым» центром США
Институт Центральной Азии и Кавказа будет проводить совместные исследования с
Институт Центральной Азии и Кавказа будет проводить совместные исследования с
ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. В Вашингтоне подписан Меморандум о сотрудничестве между
С узбекской стороны документ подписал директор ИАЦМО Элдор Арипов.
США и Узбекистан будут проводить совместные исследования по приоритетным направлениям, организовывать международные
Практическим результатом достигнутых договоренностей стала публикация ряда статей сотрудников ИАЦМО в авторитетном в США
Американский институт считается ведущим «мозговым центром» Вашингтона по центральноазиатской тематике. CACI возглавляют председатель профессор Фредерик Старр и директор Сванте Корнелл, сообщает
Как подчеркнул после подписания документа профессор Ф. Старр, в США проявляют огромный интерес к процессам реформ, происходящим в Узбекистане, инициативам Президента Узбекистана, направленным на решение актуальных региональных и международных проблем. В этой связи взаимодействие с узбекскими экспертами позволит во многом удовлетворить запрос американской аудитории на объективную и всестороннюю информацию об Узбекистане и регионе Центральной Азии из первых рук.