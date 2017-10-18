Узбекистан подписал Меморандум с ведущим «мозговым» центром США

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. В Вашингтоне подписан Меморандум о сотрудничестве между Информационно-аналитическим центром международных отношений (ИАЦМО) и Институтом Центральной Азии и Кавказа (CACI) при Совете американской внешней политики.

С узбекской стороны документ подписал директор ИАЦМО Элдор Арипов.

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США и Узбекистан будут проводить совместные исследования по приоритетным направлениям, организовывать международные научно-практические конференции и «круглые столы» по актуальным вопросам международного развития и региональной безопасности.

Практическим результатом достигнутых договоренностей стала публикация ряда статей сотрудников ИАЦМО в авторитетном в США онлайн-издании «CACI Analyst». В частности, большой интерес американских читателей вызвала статья «Новая доктрина внешней политики Узбекистана», раскрывающая дипломатический прорыв Ташкента на центральноазиатском направлении.

Американский институт считается ведущим «мозговым центром» Вашингтона по центральноазиатской тематике. CACI возглавляют председатель профессор Фредерик Старр и директор Сванте Корнелл, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.