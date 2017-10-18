Под Кишиневом пройдут совместные учения спецназа Молдовы, Румынии и США

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 18 окт — Sputnik. Военнослужащие Молдовы, Румынии и США примут участие в учениях «JCET-2017» (Joint Combined Exchange Training), которые пройдут 1—4 ноября на военной базе в Бульбоака.

«Военнослужащие спецназа национальной армии, специальные вооруженные силы армии Румынии, а также специальные силы армии США примут участие в период 1—4 ноября в учениях “JCET-2017”. Это пройдет на военной базе по подготовке национальной армии в Бульбоака», — сообщили в Минобороны.

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По словам командира батальона спецназначения подполковника Иона Ожог, цель учений — развитие возможностей для выполнения специальных миссий, совместное обучение и обмен опытом между молдавскими, румынскими и американскими войсками специального назначения.

Среди прочего военнослужащие проведут тренировочные прыжки с парашютом, а также специфическую стрельбу.

Военная база в Бульбоака расположена всего в нескольких десятках километров от Кишинева. С начала года в Молдове прошло сразу несколько совместных американо-молдавских учений. При этом президент Молдовы Игорь Додон не раз заявлял, что против вступления республики в НАТО и участия молдавских военных в учениях стран — членов альянса.