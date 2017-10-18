Под Кишиневом пройдут совместные учения спецназа Молдовы, Румынии и США
Всего в нескольких десятков километрах от Кишинева пройдут совместные учения военнослужащих спецназа армий Молдовы, Румынии и США.
Всего в нескольких десятков километрах от Кишинева пройдут совместные учения военнослужащих спецназа армий Молдовы, Румынии и США.
КИШИНЕВ, 18 окт — Sputnik. Военнослужащие Молдовы, Румынии и США примут участие в учениях «JCET-2017» (Joint Combined Exchange Training), которые пройдут
«Военнослужащие спецназа национальной армии, специальные вооруженные силы армии Румынии, а также специальные силы армии США примут участие в период
По словам командира батальона спецназначения подполковника Иона Ожог, цель учений — развитие возможностей для выполнения специальных миссий, совместное обучение и обмен опытом между молдавскими, румынскими и американскими войсками специального назначения.
Среди прочего военнослужащие проведут тренировочные прыжки с парашютом, а также специфическую стрельбу.
Военная база в Бульбоака расположена всего в нескольких десятках километров от Кишинева. С начала года в Молдове прошло сразу несколько совместных
Согласно Конституции Молдовы, страна обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года республика сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В стране действует информационный центр альянса. По данным социологических опросов, большинство граждан Молдовы выступают против вступления республики в НАТО.