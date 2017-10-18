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17:56 (мск), источник: НТА-Приволжье

Глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов написал заявление об отставке

Нижний Новгород. 18 октября. НТА-Приволжье — Глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов написал заявление об отставке, находясь в Москве 18 октября в рабочей командировке в администрации Президента РФ.

Источник: НТА-Приволжье

Информацию о добровольной отставке Сергея Белова «НТА-Приволжье» подтвердили сразу несколько источников. Однако, сам Сергей Белов в телефонном разговоре с корреспондентом «НТА-Приволжья» отказался комментировать данную тему.

Как отметил источник агентства в администрации города, сегодня Сергей Белов находится в Москве, у него запланировано ряд встреч, в том числе, в администрации Президента РФ. Сергей Белов после разговора в администрации президента РФ написал заявление о сложении полномочий главы администрации Нижнего Новгорода по собственному желанию, при этом добавив, что информация об отставке уже известна в администрации Нижнего Новгорода, и сейчас начата подготовка соответствующей документации по процедуре увольнения.

Кроме того, добавил источник «НТА-Приволжье», на встрече также речь шла и о дальнейшем трудоустройстве Сергея Белова. Однако, было ли что-то предложено ему, пока неизвестно.

Планируется, что уже 19 октября в Нижнем Новгороде будет официально объявлено об отставке главы администрации Нижнего Новгорода. До этого Сергей Белов встретится с врио главы региона Глебом Никитиным, а также будет несколько встреч в аппарате полномочного представителя президента РФ в ПФО.

Ранее сообщалось, что Сергей Белов обсуждает перспективу увольнения со своей должности в Москве. Об этом сообщили несколько депутатов, однако самим Беловым или горадминистрацией информация не подтверждена.

Накануне, врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин представил Владимира Панова в качестве кандидата на должность главы Нижнего Новгорода при одноглавой системе.

До этого была информация, что глава региона потребовал отставки Белова на встрече с ним.

Напомним, Сергей Белов был избран главой администрации Нижнего Новгорода в конце декабря 2015 года.

Вслед за этим последовал ряд исков о законности процедуры депутатского голосования.

Бюллетени голосования депутатов Думы Нижнего Новгорода по избранию главы администрации, подтверждающие законность выборов, были уничтожены.

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