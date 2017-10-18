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17:06 (мск), источник: Sputniknews.kz

Премьер-министры Казахстана и Кыргызстана провели встречу в Астане

В данный момент проходят переговоры в расширенном составе с участием глав министерств обеих стран.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 18 окт — Sputnik. Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев встретился с кыргызстанским коллегой Сапаром Исаковым, пишет официальный сайт премьер-министра РК.

«Сегодня в Үкімет үйі премьер-министр Республики Казахстан Бакытжан Сагинтаев проводит переговоры с премьер-министром Кыргызской Республики Сапаром Исаковым», — говорится в сообщении.

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Большая представительная делегация Кыргызстана во главе с Сапаром Исаковым прибыла в Астану к вечеру.

В состав делегации вошли первый вице-премьер-министр Толкунбек Абдыгулов, министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев, министр финансов Адылбек Касымалиев, министр экономики Артем Новиков, а также председатель государственной таможенной службы Азамат Сулайманов.

Кроме того, в казахстанскую столицу прибыли председатель государственной налоговой службы Октябрь Абдыкаимов, председатель государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями Замирбек Осмонов, председатель государственной службы миграции Медетбек Айдаралиев, заместитель председателя государственной пограничной службы Курманбек Исаков и другие.

Проведены двусторонние переговоры в узком составе. В настоящее время проходят переговоры в расширенном составе с участием руководителей министерств и ведомств двух стран.

Встреча инициирована кыргызской стороной, заключается в сообщении.

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