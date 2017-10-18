Премьер-министры Казахстана и Кыргызстана провели встречу в Астане
В данный момент проходят переговоры в расширенном составе с участием глав министерств обеих стран.
В данный момент проходят переговоры в расширенном составе с участием глав министерств обеих стран.
АСТАНА, 18 окт — Sputnik.
«Сегодня в Үкімет үйі
Большая представительная делегация Кыргызстана во главе с Сапаром Исаковым прибыла в Астану к вечеру.
В состав делегации вошли первый
Кроме того, в казахстанскую столицу прибыли председатель государственной налоговой службы Октябрь Абдыкаимов, председатель государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями Замирбек Осмонов, председатель государственной службы миграции Медетбек Айдаралиев, заместитель председателя государственной пограничной службы Курманбек Исаков и другие.
Проведены двусторонние переговоры в узком составе. В настоящее время проходят переговоры в расширенном составе с участием руководителей министерств и ведомств двух стран.
Встреча инициирована кыргызской стороной, заключается в сообщении.