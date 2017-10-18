На Дону в войсках национальной гвардии впервые формируют казачьи подразделения

Призывная кампания продлится до 31 декабря. Всего в армию призовут почти 4 тысячи юношей, из них около 200 казаков.

«Особенности сегодняшнего призыва в отношении казаков и членов казачьих обществ заключается в том, что впервые на территории Ростовской области мы по распоряжению Генерального штаба начинаем формировать в воиска национальной гвардии отдельные подразделения казаков. И впервые новобранцы сегодня уходят в эти воинские части», — прокомментировал начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Ростовской области Алексей Киселёв.