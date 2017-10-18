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17:41 (мск), источник: Lenta.Ru

Трудолюбивых россиян пообещали осчастливить к 2024 году

Трудолюбивый россиянин с высшим образованием к 2024 году должен стать счастливее американца, это является главной целью экономического развития страны на ближайшие шесть-семь лет. Об этом в среду, 18 октября, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов на фестивале молодежи и студентов, сообщает РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"
Цель номер один — это, чтобы при завершении следующего политического цикла, это 2024 год (в котором пройдут очередные выборы президента России — прим. “Ленты.ру”), любой, кто обладает базовым высшим образованием и способностью трудиться, мог чувствовать себя более счастливым, чем в США.
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По данным Центра мониторинга Института общественных наук РАНХиГС, почти 45 процентов работающих россиян не понимают цели и смысла экономической политики правительства. Представляют действия государства в экономике только 47 процентов граждан.

1 августа Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса россиян, согласно которому около 84 процентов граждан считают себя счастливыми.

В апреле доля россиян, ощущающих себя счастливыми, достигла исторического максимума с 1990 года и составила 85 процентов, показал опрос ВЦИОМ.

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