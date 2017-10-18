Трудолюбивых россиян пообещали осчастливить к 2024 году

Цель номер один — это, чтобы при завершении следующего политического цикла, это 2024 год (в котором пройдут очередные выборы президента России — прим. “Ленты.ру”), любой, кто обладает базовым высшим образованием и способностью трудиться, мог чувствовать себя более счастливым, чем в США.