Андриан Канду: Президент вышел за рамки, угрожая судьям Конституционного суда

«Заявления президента выходят за всякие рамки. Обвинять Конституционный суд совершенно недопустимо. Ведь именно КС утвердил мандат президента, а он принес присягу, положив руку на Конституцию. Президент должен уважать Конституцию, гарантом которой является этот суд. Сожалею, что он позволил себе необдуманные заявления», — сказал председатель парламента Андриан Канду.

Спикер подчеркнул, что заявления об отзыве полномочий президента — чистой воды спекуляции.



«Решение Конституционного суда ни в коем случае не означает отзыв президентского мандата господина Додона. КС дал толкование ситуации, связанной с отказом президента назначить министра. В этом случае речь идет о министре обороны. Всё, что говорят об отстранении президента Додона, об ограничении его полномочий или препятствовании его деятельности — просто спекуляции», — добавил председатель парламента Андриан Канду.



Во вторник КС постановил, что у президента нет права вето на решения правительства. И что повторный отказ назначить министра нужно толковать как невозможность исполнять обязанности, что влечет временную передачу полномочий.