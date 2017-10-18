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17:45 (мск), источник: Publika.md

Андриан Канду: Президент вышел за рамки, угрожая судьям Конституционного суда

Игорь Додон вышел за рамки, угрожая судьям Конституционного суда. Так считает председатель парламента Андриан Канду. По его словам, президент, очевидно, не сумел сдержать эмоций.

Источник: Publika.md

«Заявления президента выходят за всякие рамки. Обвинять Конституционный суд совершенно недопустимо. Ведь именно КС утвердил мандат президента, а он принес присягу, положив руку на Конституцию. Президент должен уважать Конституцию, гарантом которой является этот суд. Сожалею, что он позволил себе необдуманные заявления», — сказал председатель парламента Андриан Канду.

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Спикер подчеркнул, что заявления об отзыве полномочий президента — чистой воды спекуляции.

«Решение Конституционного суда ни в коем случае не означает отзыв президентского мандата господина Додона. КС дал толкование ситуации, связанной с отказом президента назначить министра. В этом случае речь идет о министре обороны. Всё, что говорят об отстранении президента Додона, об ограничении его полномочий или препятствовании его деятельности — просто спекуляции», — добавил председатель парламента Андриан Канду.

Во вторник КС постановил, что у президента нет права вето на решения правительства. И что повторный отказ назначить министра нужно толковать как невозможность исполнять обязанности, что влечет временную передачу полномочий.

Президент обвинил КС в узурпации власти и заявил, что судьи «ответят за всё». А в очередном обращении снова подчеркнул, что Молдова должна стать президентской республикой.

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