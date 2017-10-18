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18:29 (мск), источник: ТАСС

Спецназ Украины начал штурм палаточного городка у Верховной рады

КИЕВ, 18 октября. /ТАСС/. Спецназ Украины предпринял в среду вечером попытку штурмом взять палаточный городок у Верховной рады.

Источник: AFP 2017

Правоохранители успели добежать до первых палаток, но активисты начали отбиваться. Силовики применили слезоточивый газ. В результате несколько человек пострадали, в том числе депутат от партии «Самопомощь» Егор Соболев.

Несколько человек из числа манифестантов задержаны.

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К настоящему моменту полиция отступила и сосредоточилась в районе площади Конституции. Одновременно на углу улиц Грушевского и Липской замечен отряд Нацгвардии и спецназа численностью около 300 человек, но никаких активных действий они не предпринимают. Митингующие с помощью металлических предметов продолжают разбирать брусчатку.

Как сообщил депутат Рады от партии «Самопомощь» Семен Семенченко, полиция сумела задержать восемь участников акции. «Люди в форме нацполиции напали на палаточный городок, в крайней палатке забили ногами людей, силой их выволокли и восемь людей запихнули в полицейские машины», — рассказал он в эфире телеканала NewsOne. По его словам, в это время протестующих, среди которых были два депутата — Егор Соболев и Павел Костенко, — оцепили служащие внутренних войск.

То, что полиция использовала слезоточивый газ, подтвердил в среду и начальник главного управления национальной полиции Киева Андрей Крищенко. «В ходе столкновений один или два сотрудника полиции, учитывая сопротивление, законно использовали слезоточивый газ, но это были единичные случаи, это был газовый баллончик», — сказал он в эфире канала «112 Украина».

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Крищенко пояснил, что причиной столкновения стала кража во вторник около 80 щитов, принадлежащих Нацгвардии, которые силовики хотели вернуть, но митингующие их не отдавали. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Во вторник у здания Верховной рады начался митинг, участники которого требуют отмены депутатской неприкосновенности, внесенияизменений в избирательное законодательство, а также созданияАнтикоррупционного суда. Организаторами акции выступили сразу несколько политических сил — партии «Самопомощь», «Батькивщина», «Рух новых сил», «5.10», а также ряд ультраправых организаций «Свобода», «Национальный корпус» и «Правый сектор» (запрещен в РФ).

В конце дня у Рады произошли первые столкновения полиции и митингующих, которые разбили палатки в Мариинском парке и заявили, что останутся там до выполнения их требований. Генпрокурор и глава полиции обещали не трогать палатки протестующих, если те не будут предпринимать активных действий.

Спецназ начал штурм палаточного городка у Рады
Во время загрузки произошла ошибка.
18:57 (мск)© Ньюстюб
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 Украинский спецназ начал штурм палаточного городка у Верховной рады
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