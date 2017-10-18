Дмитрий Рогозин в Воронеже заявил о сокращении доли гособоронзаказа
Приоритетом в развитии оборонного комплекса станет производство гражданской продукции.
Приоритетом в развитии оборонного комплекса станет производство гражданской продукции.
Доля гособоронзаказа постепенно будет сокращаться на фоне смены приоритетных направлений в сфере
— Перспективная ГПВ (государственная программа вооружения. — прим. РИА «Воронеж») будет не худой, а вполне нормальной, солидной программой, которая позволит и дальше планово поддерживать высокий уровень современного вооружения в армии и на флоте, тем не менее портфель военных заказов со стороны государства будет сокращаться
По его словам, оборонная промышленность должна быть готова к изменениям в связи с диверсификацией продукции. Дмитрий Рогозин сообщил, что рост оборонного заказа в последние годы играл важнейшую роль в производстве продукции военного назначения, однако начиная с 2018 года приоритетом для ОПК станет выпуск продукции гражданского назначения.
Таким образом, в ближайшие десять лет российский рынок телекоммуникаций будет расти. По оценке
Контекст
Конференция по развитию ОПК России в сфере телекоммуникаций и связи прошла в Воронеже в здании облправительства в среду, 18 октября. Мероприятие провел
Участники обсудили проблему диверсификации предприятий ОПК в интересах выпуска высокотехнологичной гражданской продукции. Поднимались также вопросы господдержки предприятий ОПК, механизмов увеличения отечественного телекоммуникационного оборудования на рынке и развития отечественной электроники.