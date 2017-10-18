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18:19 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Дмитрий Рогозин в Воронеже заявил о сокращении доли гособоронзаказа

Приоритетом в развитии оборонного комплекса станет производство гражданской продукции.

Источник: РИА "Воронеж"

Доля гособоронзаказа постепенно будет сокращаться на фоне смены приоритетных направлений в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК), заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в Воронеже в среду, 18 октября. На ближайшие годы приоритетом развития отрасли станет изготовление гражданской продукции.

— Перспективная ГПВ (государственная программа вооружения. — прим. РИА «Воронеж») будет не худой, а вполне нормальной, солидной программой, которая позволит и дальше планово поддерживать высокий уровень современного вооружения в армии и на флоте, тем не менее портфель военных заказов со стороны государства будет сокращаться
Дмитрий Рогозин

По его словам, оборонная промышленность должна быть готова к изменениям в связи с диверсификацией продукции. Дмитрий Рогозин сообщил, что рост оборонного заказа в последние годы играл важнейшую роль в производстве продукции военного назначения, однако начиная с 2018 года приоритетом для ОПК станет выпуск продукции гражданского назначения.

Таким образом, в ближайшие десять лет российский рынок телекоммуникаций будет расти. По оценке вице-премьера, емкость рынка телекоммуникаций составит 4 трлн рублей к 2025 году. Дмитрий Рогозин сообщил, что на фоне развития рынка телекоммуникаций в ОПК будет проводиться ряд административных мер для регулирования рынка, чтобы отечественные производители «могли смелее идти на рынок и бодаться с иностранными производителями».

Кроме того, вице-премьер сообщил, что перед правительством РФ стоит задача возвращения в Россию из Силиконовой долины квалифицированных соотечественников, а также использования молодых кадров, которые есть в стране.

Контекст

Конференция по развитию ОПК России в сфере телекоммуникаций и связи прошла в Воронеже в здании облправительства в среду, 18 октября. Мероприятие провел вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин. В конференции приняли участие представители Минпромторга РФ, Российского экспортного центра, профильных компаний и ведомств.

Участники обсудили проблему диверсификации предприятий ОПК в интересах выпуска высокотехнологичной гражданской продукции. Поднимались также вопросы господдержки предприятий ОПК, механизмов увеличения отечественного телекоммуникационного оборудования на рынке и развития отечественной электроники.

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Вице-премьер Дмитрий Рогозин в Воронеже заявил о сокращении доли гособоронзаказа
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