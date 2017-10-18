Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пугачева и другие звезды высказались о смерти Дмитрия Марьянова
Сахар назвали причиной развития агрессивного типа рака
СК о деле «пьяного мальчика»: спирт в крови появился после смерти
Имущество Захарченко хотят конфисковать в пользу государства
Джонни Депп подал в суд на своего адвоката
10 замков с привидениями в Англии (фото)Сотрудники «Английского наследия» назвали замки и старинные поместья, где от привидений и других аномальных явлений страха не оберешься
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
Безруков «долго отходил» после просмотра фильма «Нелюбовь»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
СМИ: ВМС Украины решили уменьшить комфортные условия флота РФ
Кадры: «Правый сектор» захватил здание в Киеве
Прощание с Марьяновым: дочь актера Анфиса на церемонии (фото)
Врачи сообщили о тяжелом состоянии Кокшенова
Украинская «волчья стая» вызвала усмешку в Совфеде – СМИ
"Утес" в Крыму поразил мишень: кадры - СМИ
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
Фоторепортажи
12Юбилей Эминема
10На севере Европы бушует шторм «Офелия»
18:30 (мск), источник: Sputnik.md

Президент Молдовы сделал важное заявление

Президентская форма правления — единственный шанс на будущее для Молдовы, и мы должны все вместе воспользоваться этим шансом, уверен Игорь Додон.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 18 окт — КИШИНЕВ. Президент Молдовы Игорь Додон объявил о начале общереспубликанских акций в поддержку президентской формы правления, отметив, что она — «единственный шанс на будущее для Молдовы», а его политические оппоненты делают все для ослабления полномочий главы государства.

Глава государства опубликовал в среду на своей странице в Facebook «Обращение президента Игоря Додона к гражданам в связи с антиконституционными действиями и началом общереспубликанских акций в поддержку президентской формы правления».

«Правящий режим сделал все для уменьшения полномочий главы государства несмотря на то, что, по логике вещей, после возврата к прямым всенародным выборам президента президентские полномочия должны были быть увеличены», — заявил Додон.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как отметил молдавский лидер, инициативы, представленные им в качестве главы государства и «касающиеся социальной защиты населения, сферы образования, здравоохранения, экономического развития, были заблокированы правящим режимом точно так же, как была заблокирована и инициатива проведения общереспубликанского консультативного референдума 24 сентября 2017 года».

«Для меня и, думаю, для любого из вас совершенно очевидно, какими были бы результаты этого референдума», — написал он.

По его словам, вот уже более 26 лет в Молдавии не прекращались политические эксперименты.

«Президентская форма правления — единственный шанс на будущее для Молдовы, и мы должны все вместе воспользоваться этим шансом. Заявляем о начале действий на уровне всего государства с целью поддержки президентской формы правления», — сказал отметил Додон.

Противостояние президента с парламентским большинством и правительством обостряется с каждым днем. Основным предметом споров остается внешняя политика страны: президент настаивает на сближении с Россией, тогда как парламентское большинство и назначаемое им правительство склоняются в сторону Запада. Додон блокирует законодательные инициативы проевропейских властей, а предложения президента не находят поддержки среди депутатов.

Спор разгорелся и на фоне назначения министра обороны Молдовы. Додон дважды отклонил кандидатуру Евгения Стурзы, предложенного премьером Молдовы Павлом Филипом. Во вторник КС постановил, что «отказ президента исполнять конституционные обязательства представляет невозможность временно исполнять соответствующие обязанности» и оправдывает их исполнение председателем парламента или премьером. По каждому случаю КС выносит решение отдельно.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В девяти районах Молдовы проходят более 90 обысков
Британские врачи: окрашивание волос вызывает рак
Ксения Собчак объявила об участии в президентских выборах
Украинский спецназ начал штурм палаточного городка у стен Рады
В Гидрометцентре рассказали, какая погода ожидает россиян зимой
Трудолюбивых россиян пообещали осчастливить к 2024 году
СК: погибший в ДТП в Балашихе мальчик не был пьян
«Роскосмос» прокомментировал заявление о разгерметизации «Союза
Магазины могут отказаться от полиэтиленовых пакетов
Спорт
Взрослые игры для Медведевой и компании В пятницу в Москве стартует предолимпийская серия «Гран-при»
Авто
Башенный кран раздавил ехавшую по дороге Audi (видео) Многотонная конструкция расплющила легковушку, однако водитель чудом не пострадал и даже смог самостоятельно покинуть автомобиль через крышу. У мужчины диагностировали лишь перелом лодыжки
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Виторган, Певцов и другие простились с Дмитрием Марьяновым В московском Доме кино прошла гражданская панихида по скончавшемуся на 48-м году жизни актеру
Недвижимость
Минстрой назвал регионы России, которые не готовы к зиме
За три года цены на дачи просели на четверть
Генпрокуратура будет отсуживать для государства имущество полковника Захарченко
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Леди
Какие колготки можно носить, а какие нет (фото) Чтобы упростить тебе жизнь мы составили «хит-парад» из колготок: от самых универсальных моделей до безумных вариантов
Дети
45-летний Андрей Малахов не сможет взять декретный отпуск Телеведущий скоро впервые станет папой, и, по собственному признанию, уже чувствует, как меняется его статус.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь