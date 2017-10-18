Президент Молдовы сделал важное заявление

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 18 окт — КИШИНЕВ. Президент Молдовы Игорь Додон объявил о начале общереспубликанских акций в поддержку президентской формы правления, отметив, что она — «единственный шанс на будущее для Молдовы», а его политические оппоненты делают все для ослабления полномочий главы государства.

Глава государства опубликовал в среду на своей странице в Facebook «Обращение президента Игоря Додона к гражданам в связи с антиконституционными действиями и началом общереспубликанских акций в поддержку президентской формы правления».

«Правящий режим сделал все для уменьшения полномочий главы государства несмотря на то, что, по логике вещей, после возврата к прямым всенародным выборам президента президентские полномочия должны были быть увеличены», — заявил Додон.

Как отметил молдавский лидер, инициативы, представленные им в качестве главы государства и «касающиеся социальной защиты населения, сферы образования, здравоохранения, экономического развития, были заблокированы правящим режимом точно так же, как была заблокирована и инициатива проведения общереспубликанского консультативного референдума 24 сентября 2017 года».

«Для меня и, думаю, для любого из вас совершенно очевидно, какими были бы результаты этого референдума», — написал он.

По его словам, вот уже более 26 лет в Молдавии не прекращались политические эксперименты.

«Президентская форма правления — единственный шанс на будущее для Молдовы, и мы должны все вместе воспользоваться этим шансом. Заявляем о начале действий на уровне всего государства с целью поддержки президентской формы правления», — сказал отметил Додон.

Противостояние президента с парламентским большинством и правительством обостряется с каждым днем. Основным предметом споров остается внешняя политика страны: президент настаивает на сближении с Россией, тогда как парламентское большинство и назначаемое им правительство склоняются в сторону Запада. Додон блокирует законодательные инициативы проевропейских властей, а предложения президента не находят поддержки среди депутатов.