Денис Мантуров одобрил идею завода по производству 3D-машин в Нижегородской области
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров одобрил идею завода по производству 3D-машин в Нижегородской области.
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров одобрил идею завода по производству 3D-машин в Нижегородской области.
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Согласно информации, первая в мире многопорошковая полиметаллическая 3D машина создана в лаборатории аддитивных технологий Центра инновационного развития ННГУ имени Н. И. Лобачевского. Планируется, что аппарат может быть использован как в военном и гражданском машино- и авиастроении, так и в медицинском эндопротезировании.
На данный момент рассматривается возможность создания завода при поддержке правительства Нижегородской области в рамках новой программы развития промышленности региона.
Кроме того, молодые специалисты показали министру такие разработки, как роботизированный экзоскелетонный комплекс «Илья Муромец» с возможностью управления от сигналов мышц и мозга человека и умную одежду «Кибертренер» для контроля за тренировками спортсменов и улучшения их эффективности.
Также на стенде Нижегородской области Денис Мантуров ознакомился с промышленным комплексом региона. По данным нижегородской делегации, наш регион стал единственным среди субъектов РФ, который выделил данное направление и представил его российским и иностранным гостям.
Напомним, XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит с 14 по 22 октября 2017 года в Сочи. Нижегородскую область на фестивале представляетделегация из 100 человек.