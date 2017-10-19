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12:14 (мск), источник: НТА-Приволжье

Денис Мантуров одобрил идею завода по производству 3D-машин в Нижегородской области

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров одобрил идею завода по производству 3D-машин в Нижегородской области.

Источник: government-nnov.ru

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров ознакомился с идеей завода по производству 3D-машин в Нижегородской области в ходе посещения выставочной экспозиции региона на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.

Согласно информации, первая в мире многопорошковая полиметаллическая 3D машина создана в лаборатории аддитивных технологий Центра инновационного развития ННГУ имени Н. И. Лобачевского. Планируется, что аппарат может быть использован как в военном и гражданском машино- и авиастроении, так и в медицинском эндопротезировании.

На данный момент рассматривается возможность создания завода при поддержке правительства Нижегородской области в рамках новой программы развития промышленности региона.

Кроме того, молодые специалисты показали министру такие разработки, как роботизированный экзоскелетонный комплекс «Илья Муромец» с возможностью управления от сигналов мышц и мозга человека и умную одежду «Кибертренер» для контроля за тренировками спортсменов и улучшения их эффективности.

Также на стенде Нижегородской области Денис Мантуров ознакомился с промышленным комплексом региона. По данным нижегородской делегации, наш регион стал единственным среди субъектов РФ, который выделил данное направление и представил его российским и иностранным гостям.

Напомним, XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит с 14 по 22 октября 2017 года в Сочи. Нижегородскую область на фестивале представляетделегация из 100 человек.

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