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18:51 (мск), источник: Sputnik.by

Равков о трагедии в Печах: виновные не уйдут от ответственности

Министр обороны Беларуси Андрей Равков сделал заявление по поводу гибели 21-летнего солдата-срочника Александра Коржича в воинской части в Печах и подробно рассказал о расследовании трагедии и наказании виновных, а также тех, кто бездействовал.

Источник: Sputnik.by

Солдата срочной службы Александра Коржича обнаружили повешенным 3 октября в подвале медицинской роты в воинской части в Печах. Расследование этой трагедии сейчас находится на личном контроле президента Александра Лукашенко.

Гибель солдата в 72 объединенном учебном центре — это больно и обидно, в том числе, для Вооруженных сил, потому что в мирное время не должно быть смертей военнослужащих, особенно срочной службы, заявил министр обороны, выразив соболезнование родителям погибшего Александра Коржича.

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«Сына нет, и никакими словами, никакими поступками не уменьшить боль, трагедию. Это больно. Сейчас самое главное — восстановить всю полноту картины, потому что есть очень много неясных, непонятных вещей. Следствие рассматривает три версии, поэтому нужно дать правовую оценку всему произошедшему, чтобы принять, в том числе, и уголовное решение по отношению виновным должностным лицам», — сказал Равков.

В ходе служебного расследования в 72-м объединенном учебном центре Министерством обороны уже выявлены нарушения в исполнении своих обязанностей рядом военнослужащих, в том числе и офицеров.

«Начальник третьей школы по подготовке специалистов, командир танковой роты, зам по идеологии этой роты уволены. В отношении командира и замполита роты Следственным комитетом возбуждено уголовное дело. Ряд должностных лиц, связанных с учетом, воспитанием, медицинским обеспечением личного состава, отстранены мной от должностей. По ним принимается решение о дальнейшем предназначении. Или увольнение из Вооруженных сил, или снижение в воинской должности», — рассказал Равков.

Следственный комитет Беларуси возбудил ряд уголовных дел. В частности, семерых сержантов подозревают в превышении служебных полномочий. Два офицера, командир и замполит роты подозреваются в халатном отношении к исполнению обязанностей и бездействии. Прапорщика, старшину роты, подозревают в мошенничестве по факту использования банковской карточки Коржича.

Позиция Министерства обороны остается неизменной — неотвратимость наказания должна быть и в отношении тех лиц, которые непосредственно виновны, и в отношении тех, которые своим действием или бездействием, равнодушием привели к этой ситуации, отметил министр.

«Погиб солдат. Какие-то солдаты, их круг уже определен, унижали, морально унижали, деньги изымали. Но у этих сержантов, которые, я надеюсь, сядут в тюрьму, чтобы неповадно было другим, тоже есть матери. И для них это тоже горе, это надо понимать», — сказал Равков.

Кроме того, по словам Равкова, взаимосвязь командования воинской части с родителями военнослужащих должна быть постоянной во избежание трагедий в дальнейшем.

«Если вас что-то волнует, вы подозреваете что-то — обращайтесь. Командир обязан принять решение. Если он не будет принимать решение, его не будет на этой должности. Это я гарантирую», — сказал Равков.

Обращаясь к родителям всех военнослужащих, глава оборонного ведомства заверил, что никто из виновных в случившейся трагедии не уйдет от ответственности.

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