Песков: Собчак отвечает требованиям Конституции к кандидату в президенты
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости.
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости.
«Мы живем в таком мире, что пока не объявила, на слово верить никому нельзя, это первое, пока этого заявления не сделано… Ксения полностью подходит под положение нашей Конституции, и она является гражданином Российской Федерации, который в соответствии с Конституцией может баллотироваться в президенты страны, разумеется, после выполнения всех необходимых процедур и формальностей, которые описаны в нашем законодательстве», — сказал Песков телеканалу «Дождь».
Президентские выборы в России пройдут в 2018 году.