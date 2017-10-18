Песков: Собчак отвечает требованиям Конституции к кандидату в президенты

«Мы живем в таком мире, что пока не объявила, на слово верить никому нельзя, это первое, пока этого заявления не сделано… Ксения полностью подходит под положение нашей Конституции, и она является гражданином Российской Федерации, который в соответствии с Конституцией может баллотироваться в президенты страны, разумеется, после выполнения всех необходимых процедур и формальностей, которые описаны в нашем законодательстве», — сказал Песков телеканалу «Дождь».