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18:50 (мск), источник: РИА Новости

Песков: Собчак отвечает требованиям Конституции к кандидату в президенты

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что телеведущая Ксения Собчак полностью отвечает требованиям российской Конституции, предъявляемым к тем, кто хочет баллотироваться на президентских выборах.

Источник: AP 2017

«Мы живем в таком мире, что пока не объявила, на слово верить никому нельзя, это первое, пока этого заявления не сделано… Ксения полностью подходит под положение нашей Конституции, и она является гражданином Российской Федерации, который в соответствии с Конституцией может баллотироваться в президенты страны, разумеется, после выполнения всех необходимых процедур и формальностей, которые описаны в нашем законодательстве», — сказал Песков телеканалу «Дождь».

Президентские выборы в России пройдут в 2018 году.

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