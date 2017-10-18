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18:51 (мск), источник: РБК

Собчак заявила о планах выставить свою кандидатуру в президенты России

Ксения Собчак объявила о своем решении участвовать в выборах президента России. Телеведущая заявила, что голосование за нее фактически будет возвращением графы «Против всех».

Источник: РИА "Новости"

О планах выдвижения своей кандидатуры Собчак сообщила в письме, отправленном в газету «Ведомости». «Уже много лет назад, власть, обращающаяся с выборным законодательством в зависимости от своих тактических нужд как с дышлом, лишила нас этого инструмента. Своим участием в мартовских президентских выборах я хочу его вернуть. Ксения Собчак — в вашем бюллетене, это и есть графа «Против всех», — объяснила она.

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Собчак заявила, что выборы, по ее мнению, надо использовать «как для публичного обсуждения недостатков нашей власти, так и для совершенствования навыков оппозиции». Она уверена, что хотя мартовские выборы и не будут по-настоящему свободными, бойкотировать их не нужно. «Для того чтобы выиграть марафон, нужно и тренироваться, и участвовать, и требовать честного судейства», — заявила она. В качестве примера Собчак привела выборы муниципальных депутатов в Москве, где в некоторых районах оппозиции удалось выиграть.

Ксения Собчак сейчас занимает должность главного редактора журнала l'Officiel, который издает AMCG Александра Федотова. Вице-президент AMCG Екатерина Тихомирова заявила, что медиакомпания пока не готова прокомментировать, как участие Собчак в президентской кампании скажется на ее работе в AMCG. Компания и Ксения Собчак сделают совместное заявление в четверг, уточнила Тихомирова.

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