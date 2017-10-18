Собчак заявила о планах выставить свою кандидатуру в президенты России
Ксения Собчак объявила о своем решении участвовать в выборах президента России. Телеведущая заявила, что голосование за нее фактически будет возвращением графы «Против всех».
Ксения Собчак объявила о своем решении участвовать в выборах президента России. Телеведущая заявила, что голосование за нее фактически будет возвращением графы «Против всех».
О планах выдвижения своей кандидатуры Собчак сообщила в письме, отправленном в газету «Ведомости». «Уже много лет назад, власть, обращающаяся с выборным законодательством в зависимости от своих тактических нужд как с дышлом, лишила нас этого инструмента. Своим участием в мартовских президентских выборах я хочу его вернуть. Ксения Собчак — в вашем бюллетене, это и есть графа «Против всех», — объяснила она.
Собчак заявила, что выборы, по ее мнению, надо использовать «как для публичного обсуждения недостатков нашей власти, так и для совершенствования навыков оппозиции». Она уверена, что хотя мартовские выборы и не будут
Ксения Собчак сейчас занимает должность главного редактора журнала l'Officiel, который издает AMCG Александра Федотова.