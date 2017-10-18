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20:09 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

Политическое кредо Ксении Собчак

18 октября телеведущая и общественный деятель Ксения Собчак объявила о выдвижении на выборах президента России в марте 2018 года. «Ъ» собрал ее высказывания по основным политическим и экономическим вопросам.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

О Владимире Путине

«Я не считаю себя обязанной Путину, потому что лично я никогда ничего у Путина не просила и не получала. Я считаю себя обязанной Путину и всегда буду считать себя обязанной Путину за то, что в свое время в сложной ситуации он помог моему отцу» (в июле 2012 года, в программе «Прямой эфир» с Максимом Шевченко).

О валютном кризисе

«У всех такая паника, а ведь ничего страшного не произойдет. Просто медленно, но верно мы станем такой Кубой в снегах. Я по-прежнему буду ездить на своей А8, но просто буду бодяженным бензином ее заправлять, запчасти там от “Жигулей” приваривать, трубу поменяю, чтоб коптить могла. Но на фоне едущих на работу на телегах, осликах и старых великах “Юность” я по-прежнему буду крута» (16 декабря 2014 года, на своей странице в Instagram).

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О Крыме

«Ну все. Война. Это решение либо станет очередной маленькой триумфальной войной Владимира Владимировича, но может и стать его Афганистаном… Вот я вам говорила, что Путин — не про деньги уже давно, а про “войти в историю”. Олимпиада — хорошо, но аппетиты растут. “Президент, вернувший России Крым” — вот это серьезный параграф в учебнике» (2 марта 2014 года, на своей странице в Facebook).

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О Чечне

«Вы хотели, чтобы Чечня вошла в конституционно-правовое поле России, а выяснилось, что это Россия вошла в конституционно-правовое поле Чечни. И какой вменяемый инвестор будет вкладывать деньги в страну, где самые уважаемые и авторитетные люди — это бородатые мужчины с золотыми пистолетами из личной гвардии Кадырова?» (10 июня 2017 года, в видеообращении к Владимиру Путину на сайте «Дождя»).

О Борисе Ельцине

«Я о Борисе Ельцине знаю не понаслышке, моя семья была с ним связана… Это человек, для которого политические интересы были выше всех остальных» (25 ноября 2015 года, на открытии Ельцин-центра в Екатеринбурге).

Об Алексее Навальном

«Ты большой молодец, и делаешь много важного для нашей страны, и многим рискуешь, но отталкивать собственных союзников, как только где-то замаячила перспектива политической конкуренции — это неправильно, и это вождизм…» (23 сентября 2017 года, в своем аккаунте в Instagram).

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О санкциях

«Запад наказывает проворовавшихся олигархов, а в ответ — наказывают нас. #жритекартоху» (7 августа 2014 года, в своем Twitter, пунктуация и орфография — автора).

О политическом ландшафте

«Я человек независимый и ни с какой апэшечкой (администрацией президента.— “Ъ”) и прочим адом никогда в сношениях замечена не была и не буду. Чем очень горжусь. Что там кто обсуждает в высоких кабинетах — не знаю, но давно и внимательно наблюдаю за нашим политическим ландшафтом. И диагноз у меня один — Унылое Гавно ваша политика сегодня, Господа! Скучно и Мерзко» (1 сентября 2017 года, на своей странице в Instagram, пунктуация и орфография — автора).

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О власти

«Власть — это не бадминтонный воланчик, который можно перекидывать между двух игроков (незадолго до высказывания был опубликован видеоролик с участием Владимира Путина и Дмитрия Медведева о пользе бадминтона.— “Ъ”)… Самое главное — это влиять на власть, а не бороться за власть… Вся оппозиция, которая существует сегодня, она борется за эту власть, но, став властью, мало что может измениться. Только если мы, гражданское общество, начнем влиять на эту власть, мы можем поменять то, что происходит» (24 декабря 2011 года, на митинге на проспекте Сахарова в Москве).

О «Единой России»

«Есть ли будущее у партии, которая не может на своей же канцпродукции написать название страны без ошибки?» (12 февраля 2016 года, на своей странице в Instagram под фотографией блокнота партии с надписью «ХV съезд Всеросийской политической партии»).

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Об отказе от дипломатической карьеры

«Мелко для меня было бы по окончании МГИМО пойти пятым помощником шестого атташе в МИД или поехать в какую-то страну в посольство. Мне это неинтересно» (в феврале 2006 года, в интервью порталу Km.ru).

О Сирии

«Я не сравниваю Сирию и Крым. Я сравниваю принцип. Принцип соблюдения международного права. Если мы требовали этого от США, то обязаны соблюдать» (1 марта 2014 года, в своем Twitter).

Об экономической ситуации в стране

«Все думаете, что еще впереди какое-то светлое будущее… А нет! Валютная нестабильность, волатильность рынка, призрак 98-го, страна-дауншифтер — это только изящная метафора простого русского слова (далее — нецензурно)» (в январе 2016 года, в передаче «Бремя новостей» на «Дожде»).

О семье

«Расти в знаменитой семье — большое бремя. Это развивает комплекс на всю жизнь, от которого очень трудно избавиться. Тебя постоянно сравнивают с родителями, а достигнуть того уровня, на котором находятся они, очень тяжело. Я вижу, что многих это сломало. И самое главное, эти дети лишены свободы. Поэтому я принимаю всю ту грязь, которую льет на меня пресса. Я готова заплатить такую цену, потому что я имею свободу» (в апреле 2002 года, в интервью «Московскому комсомольцу»).

Первый претендент: Ксения Собчак заявила об участии в президентской гонке
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19:57 (мск)© Ньюстюб
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