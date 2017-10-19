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12:04 (мск), источник: РИА Новости

Путин планирует принять участие в церемонии закрытия фестиваля в Сочи

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 18 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в субботу планирует принять участие в церемонии закрытия всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Источник: РИА Новости

«В субботу он примет участие в церемонии закрытия Всемирного Фестиваля молодежи и студентов, пока планирует», — сказал Песков.

Он также отметил, что президент может пообщаться с участниками ВФМС в четверг.

МИА «Россия сегодня» выступает информационным партнером Всемирного фестиваля молодежи и студентов. На главной площадке фестиваля в Сочи открыта фотовыставка с редкими кадрами ВФМС 1957 и 1985 годов из архива агентства. «Россия сегодня» является лидером по цитируемости среди российских СМИ и крупнейшим российским производителем информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей. Линейка информационных ресурсов агентства включает: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, РИА Рейтинг, Прайм, ИноСМИ.

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