Путин планирует принять участие в церемонии закрытия фестиваля в Сочи

«В субботу он примет участие в церемонии закрытия Всемирного Фестиваля молодежи и студентов, пока планирует», — сказал Песков.
Он также отметил, что президент может пообщаться с участниками ВФМС в четверг.
МИА «Россия сегодня» выступает информационным партнером Всемирного фестиваля молодежи и студентов. На главной площадке фестиваля в Сочи открыта фотовыставка с редкими кадрами ВФМС 1957 и 1985 годов из архива агентства. «Россия сегодня» является лидером по цитируемости среди российских СМИ и крупнейшим российским производителем информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей. Линейка информационных ресурсов агентства включает: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, РИА Рейтинг, Прайм, ИноСМИ.