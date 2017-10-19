Вице-премьер Дмитрий Рогозин назвал воронежский Ил-112 В «летающей ГАЗелью»
В среду, 18 октября, в Воронеж приехал
В среду, 18 октября, в Воронеж приехал
Основная цель, чтобы заводы и концерны
В качестве примера Дмитрий Рогозин привел тему авиации. Скептики говорили, что у нас умеют делать лишь военные самолеты. За гражданские советовали не браться, покупать лучше «боинги» и «аэрбасы». Но в России уперлись и сделали
«Уже летает красавчик, на его основе семейство целое самолетов сделаем, — пояснил Дмитрий Рогозин. — Делаем сейчас ближнемагистральный самолет. Сегодня заеду посмотрю в Воронеже, как продолжается работа по Ил-112. Его тоже запустим. Это такая летающая “ГАЗель” транспортная будет».
Напомним, что первый опытный образец Ил-112 В сейчас собирают на воронежском авиазаводе. Планировали, что он поднимется в воздух уже летом 2017 года, но сроки перенесли. Ил-112в — новый