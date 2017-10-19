Вице-премьер Дмитрий Рогозин назвал воронежский Ил-112 В «летающей ГАЗелью»

Источник: Новости Воронежа

Основная цель, чтобы заводы и концерны оборонно-промышленного комплекса начали производить качественное гражданское оборудование. Ведь большинство техники у нас сейчас импортной, хотя у наших предприятий есть мощности для производства.

В качестве примера Дмитрий Рогозин привел тему авиации. Скептики говорили, что у нас умеют делать лишь военные самолеты. За гражданские советовали не браться, покупать лучше «боинги» и «аэрбасы». Но в России уперлись и сделали ближне-среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения МС-21.

«Уже летает красавчик, на его основе семейство целое самолетов сделаем, — пояснил Дмитрий Рогозин. — Делаем сейчас ближнемагистральный самолет. Сегодня заеду посмотрю в Воронеже, как продолжается работа по Ил-112. Его тоже запустим. Это такая летающая “ГАЗель” транспортная будет».