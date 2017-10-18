Мирзиёев: не примиримся с теми, кто ставит ислам в один ряд с насилием

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев поприветствовал участников международной конференции «Исламская солидарность на примере Узбекистана и Азербайджана».

«Мы чтим нашу священную религию как средоточие исконных ценностей. Мы решительно осуждаем и никогда не примиримся с теми, кто ставит нашу великую веру в один ряд с насилием и кровопролитием. Ислам призывает нас к добру и миру, утверждению в жизни высокого гуманистического начала», — цитирует пресс-служба слова Мирзиёев.

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Кроме того, он подчеркнул, что только совместными усилиями мусульманских стран можно донести до международной общественности мусульманские этические нормы: стремление к миру и взаимопониманию.

Также президент республики в своей речи отметил, что высоко оценивает инициативу лидера Азербайджана Ильхама Алиева объявит 2017 год в Азербайджане Годом исламской солидарности.