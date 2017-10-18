Мирзиёев упразднил созданный при Каримове хлопковый холдинг

Документ признает утратившим силу указ первого президента республики Ислама Каримова об образовании компании.
Шавкат Мирзиёев поручил создать комиссию, которая займется разработкой и реализацией комплекса мер, связанных с упразднением компании, а также подготовкой предложений по организации управления предприятиями хлопкоочистительной и масложировой промышленности, входящих в холдинг.
На «Узпахтасаноатэкспорт», созданный в конце 2015 года, был возложен широкий спектр задач. В их числе: системное проведение маркетинговых исследований конъюнктуры хлопковых рынков, единая политика в области организации и осуществления всего комплекса работ, связанных с приемкой от фермерских хозяйств и переработкой производимого в республике хлопка-сырца, обеспечение строгого учета и контроля за достоверностью данных по количеству, качеству и сортности принимаемого от фермерских хозяйств хлопка-сырца и другое.
В состав компании по решению Каримова вошли объединения АО «Узпахтасаноат» с территориальными филиалами (на базе упраздняемой ассоциации «Узпахтасаноат»), АО «Узпахтаэкспорт» и АО «Узпахтаёг».