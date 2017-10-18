Мирзиёев упразднил созданный при Каримове хлопковый холдинг

Мирзиёев: не примиримся с теми, кто ставит ислам в один ряд с насилием

Шавкат Мирзиёев поручил создать комиссию, которая займется разработкой и реализацией комплекса мер, связанных с упразднением компании, а также подготовкой предложений по организации управления предприятиями хлопкоочистительной и масложировой промышленности, входящих в холдинг.