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21:02 (мск), источник: Podrobno.uz

Мирзиёев упразднил созданный при Каримове хлопковый холдинг

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял решение о ликвидации холдинговой компании «Узпахтасаноатэкспорт». Соответствующий указ подписан главой государства 17 октября.

Источник: Podrobno.uz

Документ признает утратившим силу указ первого президента республики Ислама Каримова об образовании компании.

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Шавкат Мирзиёев поручил создать комиссию, которая займется разработкой и реализацией комплекса мер, связанных с упразднением компании, а также подготовкой предложений по организации управления предприятиями хлопкоочистительной и масложировой промышленности, входящих в холдинг.

На «Узпахтасаноатэкспорт», созданный в конце 2015 года, был возложен широкий спектр задач. В их числе: системное проведение маркетинговых исследований конъюнктуры хлопковых рынков, единая политика в области организации и осуществления всего комплекса работ, связанных с приемкой от фермерских хозяйств и переработкой производимого в республике хлопка-сырца, обеспечение строгого учета и контроля за достоверностью данных по количеству, качеству и сортности принимаемого от фермерских хозяйств хлопка-сырца и другое.

В состав компании по решению Каримова вошли объединения АО «Узпахтасаноат» с территориальными филиалами (на базе упраздняемой ассоциации «Узпахтасаноат»), АО «Узпахтаэкспорт» и АО «Узпахтаёг».

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