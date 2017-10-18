Аналитик БКФ оценил шансы Собчак на победу в президентской гонке в 10%

Источник: РИА Новости

«Она серьезную роль сыграть не может. Пока результат немыслим даже в 10% на данный момент, чисто технически», — отметил он.

Телеведущая Ксения Собчак заявила в среду, что будет участвовать в президентских выборах в 2018 году. Об этом говорится на сайте sobchakprotivvseh.ru, одновременно открытое письмо Собчак опубликовала и газета «Ведомости».

По словам Собчак, она обдумывала свое выдвижение несколько месяцев. Она отмечает, что осознала все риски и невероятные сложности такой задачи. Собчак считает, что ее участие в президентских выборах действительно может быть шагом на пути к столь необходимым нашей стране преобразованиям.