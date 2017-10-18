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21:05 (мск), источник: РИА Новости

Аналитик БКФ оценил шансы Собчак на победу в президентской гонке в 10%

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Шанс телеведущей Ксении Собчак на победу в президентской гонке в РФ в 2018 году составляет менее 10%, заявил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Источник: РИА Новости

«Она серьезную роль сыграть не может. Пока результат немыслим даже в 10% на данный момент, чисто технически», — отметил он.

Телеведущая Ксения Собчак заявила в среду, что будет участвовать в президентских выборах в 2018 году. Об этом говорится на сайте sobchakprotivvseh.ru, одновременно открытое письмо Собчак опубликовала и газета «Ведомости».

По словам Собчак, она обдумывала свое выдвижение несколько месяцев. Она отмечает, что осознала все риски и невероятные сложности такой задачи. Собчак считает, что ее участие в президентских выборах действительно может быть шагом на пути к столь необходимым нашей стране преобразованиям.

Собчак написала, что государство не должно контролировать никакие отрасли экономики, доля государства в предприятиях и отраслях должна быть ограничена блокирующими пакетами. Реформа налогового и регуляторного законодательства и практик должна стимулировать развитие частного предпринимательства, малого и среднего бизнеса, технологическое и инновационное развитие предприятий, образование. Должен быть значительно уменьшен перечень лицензируемых отраслей экономики, считает она.

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