Глава Минэнерго РФ пообещал помочь с реализацией идей участникам ВФМС-2017

Он поделился своими воспоминаниями о фестивале 1985 года, поздравил участников ВФМС-2017, а также пожелал им «дерзать, набираться новых знаний и ничего не бояться».

Глава Минэнерго России подчеркнул, что мы живем в интересное время, «в век революции электричества и эпоху глобальной цифровизации», и в ближайшем будущем человек сможет получать информацию, лишь моргнув глазом, а молодежь фестиваля получит возможность записать на карты памяти мысли и чувства, которые они испытали на ВФМС-2017.

По словам министра, это полностью поменяет систему образования, и наиболее востребованными в будущем электроэнергетики станут специализации в области материаловедения, управления роботами и другие профессии, связанные с программным обеспечением и интеллектуальным трудом.

Александр Новак рассказал собравшимся, что ключевую роль в будущем энергетики будут играть большие накопители, способные выдавать энергию в период отсутствия солнца и ветра, а также разработка новых источников электроэнергии и ее беспроводная передача.

«В ближайшее время мы сможем забыть, что такое розетка», — цитирует ТАСС слова министра.

По мнению собравшихся, встреча Александра Новака с участниками фестиваля прошла очень продуктивно.

Например, министр пообещал помочь с трудоустройством по окончании обучения студентке из республики Коми, а также проработать вопрос с МИДом и Министерством образования по увеличению квот в университетах для иностранцев. Заинтересовало его и предложение создать консультационную площадку для молодых специалистов в области электроэнергетики.

Но наибольший резонанс в зале вызвала искренняя просьба выпускника Уфимского университета Крига Абдулайе Кади из Чада. Он окончил российский вуз с отличием и попросил Александра Новака помочь с получением работы на российской буровой установке. Оказалось, что ранее на работу его не взяли американские компании, но министр энергетики выразил уверенность, что российские работодатели обязательно рассмотрят кандидатуру молодого профессионала.

В конце сессии Александр Новак озвучил свою позицию по экономическим санкциям, затронувшим Россию: они бумерангом возвращаются к тому, кто их ввел.

По словам министра, даже несмотря на санкции, доля иностранных инвесторов в России выросла с 25% до 37%, а на рынке произошло лишь перераспределение.

Кроме того, по мнению Александра Новака, санкции подстегнули развитие наших технологий и науки, и на сегодняшний день наша страна стала полностью независима во многих областях, связанных с энергетикой.

Как сообщало ИА REGNUM, открытие XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов состоялось 15 октября в Сочи. В ходе церемонии выступил президент РФ Владимир Путин. Фестиваль продлится до 22 октября. В нем принимают участие более 20 тыс. человек из 180 стран.

С участниками ВФМС 16 октября встретился министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, принявший участие в панельной дискуссии «Глобальная политика и ее повестка: как защитить мир».