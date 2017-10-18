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21:30 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Китаю объявили новую эру

В Китае сформировался «социализм с китайской спецификой для новой эры», наиболее совершенная модель демократии в мире, которая станет идеологией КНР на ближайшие пять лет. Об этом генсек Компартии Китая (КПК) Си Цзиньпин сообщил в среду делегатам, собравшимся на ее XIX съезд. В качестве цели в Пекине называют создание к середине века «процветающей, демократической, гармоничной и прекрасной» державы. Однако на этом пути властям предстоит преодолеть ряд испытаний — в частности, ликвидировать растущий разрыв между состоянием экономики и ожиданиями людей.

Источник: Reuters

Выступление Си Цзиньпина заняло около трех часов, став самым длительным за всю современную историю КНР. Главным нововведением первого дня съезда стало объявление о том, что Компартия разработала «идею о социализме с китайской спецификой для новой эры».

Этот социализм, базирующийся на идеологии предшественников Си Цзиньпина начиная с Мао Цзэдуна, назван «руководством к действию» на следующие пять лет. Как следует из появившегося на сайте агентства «Синьхуа» пояснения, окончательной задачей Си Цзиньпин видит создание «великой современной социалистической страны, которая к середине века станет процветающей, сильной, демократической, культурно развитой, гармоничной и прекрасной».

Новая идеология включает в себя 14 пунктов, главный из которых — «обеспечить лидерство партии во всех делах».

Другие пункты велят партийцам «придерживаться человекоцентричного подхода к работе», «поддерживать гармонию между людьми и природой» и «обеспечить контроль над вооруженными силами».

Большинство этих идей раньше в той или иной форме уже встречалось в речах лидеров Китая, и ничего принципиально нового делегаты не услышали. В уставе партии, который немного корректируется каждый съезд, идея о «социализме новой эры», по всей видимости, также будет упомянута без имени Си Цзиньпина, и, таким образом, в один ряд с Мао Цзэдуном и Дэн Сяопином он пока не встанет. «Возможно, более масштабная идея за авторством генсека войдет в устав партии на следующем, XX съезде», — предположил в беседе с «Ъ» заместитель директора ИСАА МГУ Андрей Карнеев.

Генсек определил главное противоречие эпохи — «между неравномерным развитием и всевозрастающей нуждой людей в улучшении условий их жизни».

Поспорить с этим трудно: обозначающий неравенство коэффициент Джини дорос в Китае к 2016 году до 46,5 пункта (в России в 2015 году — 37,7).

По словам собеседников «Ъ» среди экспертов и простых китайцев, ничто так не отражает неравенство, как рост цен на рынке жилья. За последние пять лет цена квадратного метра в Шэньчжэне (городе, граничащем с Гонконгом) выросла с $3,8 тыс. до $8,1 тыс., что в отсутствие развитой ипотеки закрыло для большинства молодых людей перспективы обзавестись домом в разумные сроки. «Дома нужны для того, чтобы в них жить, а не для того, чтобы ими спекулировать», — обозначил свою позицию Си Цзиньпин.

При этом, как убежден генсек, «мечта о национальном возрождении останется фантазией без сильного лидерства компартии».

Все попытки внедрить демократию западного типа будут жестоко пресекаться — вместо них предлагается развивать демократию внутрипартийную. Залогом стабильного развития общества генсек видит сохранение контроля КПК над СМИ, интернетом и «создание исследовательских центров с китайской спецификой». В чем она состоит, Си Цзиньпин не пояснил.

Продолжится и антикоррупционная кампания, которая к окончанию первой пятилетки нового генсека набрала, по его же собственным словам, «необратимый ход».

«Си Цзиньпин сделал восстановление партийной дисциплины одним из своих главных приоритетов, — сообщил “Ъ” заместитель директора Института социального развития стран Европы и Азии Исследовательского центра развития Госсовета КНР Сунь Чандун.— По сравнению с 2012 годом, когда он пришел к власти, ситуация изменилась радикально». Напомним, что за это время около 1,2 млн партийных деятелей были наказаны за участие в коррупционных схемах.

Хорошие новости пришли для иностранного бизнеса: китайские партийные лидеры пообещали относиться к нему не хуже, чем к национальному.

Как утверждает генсек, страна «от стадии быстрого роста переходит к стадии роста высококачественного», и здесь не обойтись без открытого рынка, международного статуса юаня и иностранных инвестиций. По всей видимости, заявление стало ответом на многочисленные жалобы иностранных компаний западным СМИ, вал которых начался в конце 2015 года. Борясь с бегством капитала, китайские власти серьезно усложнили вывод прибыли для иностранцев, а окрепшие национальные компании позволили руководству страны отменить многие привилегии для зарубежных фирм.

Говоря о внешней политике, Си Цзиньпин заявил, что «ни одна страна не способна решить мировые проблемы в одиночку» и что Китай приглашает всех вместе «строить сообщество общей судьбы». Пекину, по словам генсека, есть что предложить миру: пойдя по китайскому пути развития, развивающиеся страны смогут «сохранить независимость и обеспечить экономический рост».

Реализовывать свою внешнюю политику Китаю поможет Народно-освободительная армия, которая завершит модернизацию к 2035 году, а «передовой мировой военной силой» станет к 2050 году. «По сути, это означает, что к первой дате Китай планирует достичь уровня США, а ко второй — превзойти их», — пояснил «Ъ» старший научный сотрудник ИДВ РАН Василий Кашин.

Впрочем, генсек при этом успокоил зарубежных партнеров словами о том, что «Китай останется привержен миролюбивой политике на любой стадии развития» и «никогда не будет вмешиваться во внутренние дела других государств».

Михаил Коростиков

На съезде компартии Си Цзиньпин рассказал о китайской мечте
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11:42 (мск)© Ньюстюб
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