Казахстан и Кыргызстан определили приоритетный порядок пересечения границы

АСТАНА, 18 окт — Sputnik. По итогам переговоров премьер-министров Казахстана и Кыргызстана с участием глав министерств и ведомств обеих стран приняты договоренности о пересечении границы, сообщила пресс-служба главы правительства РК.
Принято решение с 00:00 19 октября обеспечить приоритетный порядок пересечения казахстанско-кыргызской границы для физических лиц с личным багажом, регулярных пассажирских рейсовых автобусов, легкового автотранспорта, порожних грузовых автотранспортных средств.
Кроме того, по информации пресс-службы, решено создать рабочую группу под председательством первых заместителей премьер-министров Казахстана и Кыргызстана для подготовки совместной «Дорожной карты» по актуальным вопросам двусторонних экономических отношений.
Проблемы с пересечением кыргызско-казахстанской границы возникли больше недели назад: на ряде КПП наблюдаются огромные автомобильные пробки и очереди. Помимо этого, Казахстаном был усилен ветконтроль за запрещенными и загрязняющими веществами в кыргызской продукции, а также введен запрет ввоз на свою территорию продукции пяти молокозаводов КР из-за нарушения фитосанитарных норм.