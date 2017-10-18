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21:39 (мск), источник: Sputniknews.kz

Казахстан и Кыргызстан определили приоритетный порядок пересечения границы

Приоритетными определены физические лица с багажом и пассажиры автомобилей и рейсовых автобусов.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 18 окт — Sputnik. По итогам переговоров премьер-министров Казахстана и Кыргызстана с участием глав министерств и ведомств обеих стран приняты договоренности о пересечении границы, сообщила пресс-служба главы правительства РК.

Принято решение с 00:00 19 октября обеспечить приоритетный порядок пересечения казахстанско-кыргызской границы для физических лиц с личным багажом, регулярных пассажирских рейсовых автобусов, легкового автотранспорта, порожних грузовых автотранспортных средств.

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Кроме того, по информации пресс-службы, решено создать рабочую группу под председательством первых заместителей премьер-министров Казахстана и Кыргызстана для подготовки совместной «Дорожной карты» по актуальным вопросам двусторонних экономических отношений.

Проблемы с пересечением кыргызско-казахстанской границы возникли больше недели назад: на ряде КПП наблюдаются огромные автомобильные пробки и очереди. Помимо этого, Казахстаном был усилен ветконтроль за запрещенными и загрязняющими веществами в кыргызской продукции, а также введен запрет ввоз на свою территорию продукции пяти молокозаводов КР из-за нарушения фитосанитарных норм.

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