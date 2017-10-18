Собчак делает из предвыборной кампании шоу, считает Оксана Дмитриева
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Депутат Заксобрания
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Депутат Заксобрания
«Я думаю, что результат уже достигнут, веселье по поводу президентской кампании в социальных сетях и среди политологов, экспертов уже есть… Попытка сделать из президентской кампании некое такое подобие веселого шоу — ну, это уже есть», — сказала Дмитриева РИА Новости.
Она отметила, что не относится серьезно к
«Она занимается тем, чем она занимается профессионально —
Собчак в четверг заявила на сайте sobchakprotivvseh.ru, что будет участвовать в президентских выборах в 2018 году. Открытое письмо Собчак опубликовала и газета «Ведомости». «Я — кандидат «против всех», — позиционирует себя телеведущая, которой 5 ноября исполнится 36 лет.