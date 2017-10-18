Минобороны: война в Афганистане будет идти, пока оттуда не уйдут США

Об этом он сказал на встрече с курсантами и преподавателями Военного университета Министерства обороны России.

«Я осознал, что присутствие американских войск на территории Афганистана является одним из тех факторов, которые обусловливают продолжающуюся гражданскую войну в этой стране. И до тех пор, пока в Афганистане присутствует иностранная сила, война там будет неизбежна, она будет продолжаться», — сказал он.

Он также подверг критике политику США в отношении кризисных ситуаций в различных регионах мира, в том числе в Афганистане.

Ранее в Министерстве иностранных дел России прокомментировали публикацию в The Times о якобы финансировании Россией движения талибов. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон обвинил Россию в поставке вооружения «Талибану» в августе 2017 года.