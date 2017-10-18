Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня»
Сахар назвали причиной развития агрессивного типа рака
Песков прокомментировал возможное участие Собчак в выборах-2018
Минстрой назвал регионы, которые не готовы к зиме
Татьяна Навка показала редкое фото с мужем
Политическое кредо Ксении СобчакТак говорила потенциальный кандидат в президенты России.
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
Безруков «долго отходил» после просмотра фильма «Нелюбовь»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
СМИ: Юлия Липницкая нашла новую работу
СМИ: Маша Распутина подает в суд на «Первый канал»
Татьяна Навка показала редкое фото с мужем
82-летний Армен Джигарханян разводится с молодой женой
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
Раскрыт секрет брокколи
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
Фоторепортажи
10Открытие Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи
12Какой была Аляска, когда ее продавали
23:05 (мск), источник: ТАСС

Белый дом: власти Сирии и их союзники пытаются помешать освобождению Ракки

ВАШИНГТОН, 18 октября. /ТАСС/. Власти Сирии и их союзники предпринимают попытки, направленные на то, чтобы помешать освобождению Ракки от боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ).

Источник: Reuters

Это утверждала в среду на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Читайте также
Руины освобожденной от ИГ сирийской Ракки сняли с беспилотника

«К сожалению, сирийский режим и те, кто его поддерживают, мешают усилиям, направленным на освобождение Ракки», — заявила официальный представитель президента США. «Вместо того чтобы концентрировать внимание на борьбе с ИГ, силы, выступающие на стороне режима, атаковали наших партнеров и попытались блокировать освобождение ими сирийского народа от жестокости ИГ», — сказала Сандерс.

Под «нашими партнерами» она имела в виду формирования вооруженной оппозиции Сирии, которым оказывают поддержку США. «Освобождение Ракки ознаменует начало нового этапа в сирийском конфликте», — считает представитель Белого дома.

«Мы продолжим добиваться деэскалации насилия на других полях сражений по всей Сирии», — заверила Сандерс.

Сирийский город Ракка на 90% освобожден от боевиков ИГ, сообщил во вторник журналистам полковник американских сухопутных войск Райан Диллон. Он является официальным представителем штаба операции Inherent Resolve («Непоколебимая решимость»), которая ведется в Ираке и Сирии группой стран во главе с США. Согласно изложенным Диллоном сведениям, в Ракке осталось около 100 боевиков ИГ.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Минздрав внес в правительство РФ проект антитабачной концепции
Программы "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" будут продолжены в 2018 году
Трудолюбивых россиян пообещали осчастливить к 2024 году
ЦСКА проиграл швейцарскому клубу в домашнем матче Лиги чемпионов
«Ъ»: Китаю объявили новую эру
СК: погибший в ДТП в Балашихе мальчик не был пьян
«Роскосмос» прокомментировал заявление о разгерметизации «Союза»
Полиция назвала причину наезда автомобиля на прохожих в Харькове
Спорт
ЦСКА одержал девятую победу подряд в КХЛ, разгромив «Металлург» Игра, прошедшая в среду в Магнитогорске, закончилась со счетом 7:2 (4:1, 2:1, 1:0) в пользу армейцев
Авто
Башенный кран раздавил ехавшую по дороге Audi (видео) Многотонная конструкция расплющила легковушку, однако водитель чудом не пострадал и даже смог самостоятельно покинуть автомобиль через крышу. У мужчины диагностировали лишь перелом лодыжки
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Виторган, Певцов и другие простились с Дмитрием Марьяновым В московском Доме кино прошла гражданская панихида по скончавшемуся на 48-м году жизни актеру
Недвижимость
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
За три года цены на дачи просели на четверть
Генпрокуратура будет отсуживать для государства имущество полковника Захарченко
Новые квартиры по реновации будут на 30% дороже старых
Леди
Какие колготки можно носить, а какие нет (фото) Чтобы упростить тебе жизнь мы составили «хит-парад» из колготок: от самых универсальных моделей до безумных вариантов
Дети
45-летний Андрей Малахов не сможет взять декретный отпуск Телеведущий скоро впервые станет папой, и, по собственному признанию, уже чувствует, как меняется его статус.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь