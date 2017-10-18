Белый дом: власти Сирии и их союзники пытаются помешать освобождению Ракки

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Это утверждала в среду на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

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«К сожалению, сирийский режим и те, кто его поддерживают, мешают усилиям, направленным на освобождение Ракки», — заявила официальный представитель президента США. «Вместо того чтобы концентрировать внимание на борьбе с ИГ, силы, выступающие на стороне режима, атаковали наших партнеров и попытались блокировать освобождение ими сирийского народа от жестокости ИГ», — сказала Сандерс.

Под «нашими партнерами» она имела в виду формирования вооруженной оппозиции Сирии, которым оказывают поддержку США. «Освобождение Ракки ознаменует начало нового этапа в сирийском конфликте», — считает представитель Белого дома.

«Мы продолжим добиваться деэскалации насилия на других полях сражений по всей Сирии», — заверила Сандерс.