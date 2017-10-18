Мирзиёев назвал главные проблемы в системе здравоохранения Узбекистана

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в очередной раз собрал совещание по вопросам здравоохранения и фармацевтики, на котором обозначил ключевые задачи, стоящие перед отраслью и озвучил самые главные проблемы, выявленные гражданами, сообщает пресс-служба главы государства.

Первая проблема, на которую чаще всего обращают внимание жители республики — недостаточный уровень первичного медицинского обслуживания, особенно в регионах. Из-за недостаточной технической базы, а также дефицита специалистов на местах, большинство граждан вынуждено приезжать в крупные города или в столицу для получения квалифицированной медицинской помощи.

Для исправления ситуации приняты меры по укреплению медицинских учреждений в районах и областях, а для формирования профессионального персонала в регионы направлены 134 опытных руководителя, которые будут на местах набирать команды врачей и повышать уровень оказания медпомощи населению.

Второй недуг медицинской сферы — недостаточная эффективность и оперативность служб скорой помощи. Главной причиной сложившейся ситуации служит дефицит транспортных средств и пока недостаточное количество станций и подстанций скорой помощи. Однако за последнее время их число выросло в 2,5 раза — с 806 до 2100. это значительно повышает оперативность выезда бригад на вызов к пациенту.

Еще одна претензия граждан к медикам — это слабый уровень подготовки врачей и специалистов. Для укрепления кадров ведется работа как внутри республики, так и за ее пределами. С одной стороны, Узбекистан стимулирует своих граждан, работающих за рубежом, возвращаться на родину. В страну уже вернулись за последнее время около 50 востребованных и высококвалифицированных специалиста.

Кроме того, началась реформа в сфере подготовки медкадров и их аттестации. Весь медперсонал теперь обязан проходить процедуру лицензирования, а для более оперативного и качественного обновления персонала в профильных вузах сократился срок обучения будущих врачей — в среднем на 1 год, что соответствует нынешним международным стандартам.

И, наконец, еще одна «болезнь» системы здравоохранения, по словам президента, — обеспечение качественной лекарственной продукцией. «Лекарство» от фармацевтического дефицита уже найдено — на развитие отрасли выделено 250 миллионов долларов кредитных средств, реализуется порядка 70 инвестпроектов в сфере производства лекарств, причем, 33 из них будут завершены уже в текущем году.