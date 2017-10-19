Сагинтаев сделал заявление по итогам переговоров с кыргызской делегацией

Источник: Tengrinews

По словам главы Кабмина РК, визит состоялся по итогам телефонного разговора, состоявшегося по инициативе кыргызской стороны накануне.

«Только что завершились переговоры с официальной делегацией Кыргызстана во главе с премьер-министром Сапаром Исаковым. Это была представительная команда в составе порядка 30 человек, что позволило провести детальный разговор по широкому спектру экономических вопросов. Во-первых, мы обсудили проблемные вопросы двусторонних экономических отношений. Они касаются взаимодействия наших стран в сфере пограничного, транспортного, фитосанитарного и ветеринарного контроля», — отметил Сагинтаев.

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По его словам, также были рассмотрены проблемные вопросы, касающиеся таможенного и налогового администрирования с учетом соответствующих норм и правил ЕАЭС и ВТО.

«К примеру, наши таможенные органы выявляют факты недостоверного декларирования кыргызскими импортерами товаров из Китая при транзите через территорию Казахстана. Из-за этого мы несем прямые убытки. Кыргызская сторона согласилась с поставленными вопросами. Премьер-министр Сапар Исаков гарантировал конструктивный подход к решению проблем, связанных с выполнением Кыргызстаном своих обязательств, а также с соблюдением экономических интересов пространства Евразийского экономического Союза», — добавил премьер-министр РК.

«Второе. По итогам наших переговоров принято решение о создании рабочей группы под председательством первых заместителей премьер-министров Казахстана и Кыргызстана. Рабочая группа в течение пяти рабочих дней должна будет разработать совместную Дорожную карту», — подчеркнул Бакытжан Сагинтаев.

После принятия Дорожной карты стороны обязуются обеспечить полное выполнение достигнутых договоренностей.