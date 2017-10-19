Сагинтаев сделал заявление по итогам переговоров с кыргызской делегацией

По словам главы Кабмина РК, визит состоялся по итогам телефонного разговора, состоявшегося по инициативе кыргызской стороны накануне.
«Только что завершились переговоры с официальной делегацией Кыргызстана во главе с
По его словам, также были рассмотрены проблемные вопросы, касающиеся таможенного и налогового администрирования с учетом соответствующих норм и правил ЕАЭС и ВТО.
«К примеру, наши таможенные органы выявляют факты недостоверного декларирования кыргызскими импортерами товаров из Китая при транзите через территорию Казахстана.
«Второе. По итогам наших переговоров принято решение о создании рабочей группы под председательством первых заместителей
После принятия Дорожной карты стороны обязуются обеспечить полное выполнение достигнутых договоренностей.
«Также, мы договорились, что уже начиная с 00:00 часов 19 октября этого года будет обеспечен приоритетный порядок пересечения государственной границы между нашими странами, особенно на Кордае, для: физических лиц с личным багажом; автотранспортных средств, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки; легкового автотранспорта; порожних грузовых автотранспортных средств», — подытожил он.