Зюганов призвал Собчак не превращать выборы в посмешище

Источник: РИА Новости

Собчак в среду заявила о планах принять участие в президентской кампании в 2018 году и призвала не бойкотировать выборы.

«Я очень серьёзно отношусь к людям, к стране, к избирателям, к выборам. Превращать это в трагикомедию нет смысла», — сказал РИА Новости Зюганов, комментируя намерение Собчак участвовать в выборах президента в 2018 году.

Зюганов отметил, что у него вышла книга «Отчет пошёл».

«Я там привожу высказывания самых злобных русофобов. И там есть, в этой компании, и Ксюша, которая назвала нашу страну и народ генетическим отребьем. Я плохо представляю возможность выдвинуться… Тем более (она) хочет стать президентом страны, давая людям и стране такую оценку. Мне кажется, это невозможно даже в Буркина-Фасо. Поэтому превращать это в посмешище стыдно», — добавил Зюганов.