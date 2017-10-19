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01:21 (мск), источник: РИА Новости

Зюганов призвал Собчак не превращать выборы в посмешище

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, комментируя планы телеведущей Ксении Собчак баллотироваться на пост президента РФ в 2018 году, призвал не превращать избирательную кампанию в посмешище и трагикомедию.

Источник: РИА Новости

Собчак в среду заявила о планах принять участие в президентской кампании в 2018 году и призвала не бойкотировать выборы.

«Я очень серьёзно отношусь к людям, к стране, к избирателям, к выборам. Превращать это в трагикомедию нет смысла», — сказал РИА Новости Зюганов, комментируя намерение Собчак участвовать в выборах президента в 2018 году.

Зюганов отметил, что у него вышла книга «Отчет пошёл».

«Я там привожу высказывания самых злобных русофобов. И там есть, в этой компании, и Ксюша, которая назвала нашу страну и народ генетическим отребьем. Я плохо представляю возможность выдвинуться… Тем более (она) хочет стать президентом страны, давая людям и стране такую оценку. Мне кажется, это невозможно даже в Буркина-Фасо. Поэтому превращать это в посмешище стыдно», — добавил Зюганов.

В одном из интервью в 2010 году Собчак заявляла, что некоторые события XX века привели к тому, что «Россия стала страной генетического отребья».

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