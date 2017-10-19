Президенты США нашли необычное применение красной кнопке

«Я обратил внимание на красную кнопку на его столе. Обама заметил мой взгляд и сказал, что “раньше такие кнопки использовались в случае чрезвычайных ситуаций, а сейчас я с их помощью заказываю чай для гостей”», — пишет Брэнсон.