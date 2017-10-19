Канадский «закон Магнитского» вступил в силу

«Закон S226, принятый сенатом и палатой общин, получил королевскую санкцию», — говорится в сообщении, размещенном в твиттере канадского сената.
Кроме того, соответствующая информация размещена на сайте парламента Канады. Ранее «закон имени Сергея Магнитского» был принят нижней и верхней палатами парламента Канады.
Закон предполагает персональные санкции против официальных лиц из России, а также Венесуэлы, Ирана, Мьянмы и Вьетнама. Им будет запрещен въезд в Канаду, а их активы в стране заморозят.
Принятый закон является аналогом американского «акта Магнитского», подписанного в 2012 году экс-президентом Бараком Обамой.