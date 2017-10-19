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01:38 (мск), источник: Интерфакс

Канадский «закон Магнитского» вступил в силу

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU — Одобренный палатой общин и сенатом Канады «закон о жертвах коррумпированных иностранных правительств», или «закон имени Сергея Магнитского», получил в среду королевскую санкцию и вступил в силу.

«Закон S226, принятый сенатом и палатой общин, получил королевскую санкцию», — говорится в сообщении, размещенном в твиттере канадского сената.

Кроме того, соответствующая информация размещена на сайте парламента Канады. Ранее «закон имени Сергея Магнитского» был принят нижней и верхней палатами парламента Канады.

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Закон предполагает персональные санкции против официальных лиц из России, а также Венесуэлы, Ирана, Мьянмы и Вьетнама. Им будет запрещен въезд в Канаду, а их активы в стране заморозят.

Принятый закон является аналогом американского «акта Магнитского», подписанного в 2012 году экс-президентом Бараком Обамой.

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