Канадский «закон Магнитского» вступил в силу

Кроме того, соответствующая информация размещена на сайте парламента Канады. Ранее «закон имени Сергея Магнитского» был принят нижней и верхней палатами парламента Канады.

Закон предполагает персональные санкции против официальных лиц из России, а также Венесуэлы, Ирана, Мьянмы и Вьетнама. Им будет запрещен въезд в Канаду, а их активы в стране заморозят.