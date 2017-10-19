Посольство РФ: канадский аналог «закона Магнитского» иррационален

«Вопреки здравому смыслу S-226 (номер закона) вступил в силу. Иррациональный акт пролоббирован беглым мошенником и уклонистом от налогов и ненавистниками России», — говорится в Twitter посольства.

Документ направлен против чиновников из России, Ирана, Венесуэлы, Мьянмы и Вьетнама, которые, по мнению канадских властей, нарушают права человека в своих странах. Акт, в частности, предусматривает замораживание активов и отменяет визы для обвиняемых в Канаду.