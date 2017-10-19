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02:25 (мск), источник: Известия

Посольство РФ: канадский аналог «закона Магнитского» иррационален

Вступивший в силу в Канаде закон «имени Сергея Магнитского о жертвах коррумпированных иностранных правительств», который является аналогом американского «закона Магнитского» противоречит здравому смыслу, считает посольство России в Канаде.

«Вопреки здравому смыслу S-226 (номер закона) вступил в силу. Иррациональный акт пролоббирован беглым мошенником и уклонистом от налогов и ненавистниками России», — говорится в Twitter посольства.

Документ направлен против чиновников из России, Ирана, Венесуэлы, Мьянмы и Вьетнама, которые, по мнению канадских властей, нарушают права человека в своих странах. Акт, в частности, предусматривает замораживание активов и отменяет визы для обвиняемых в Канаду.

Закон назван именем аудитора британского фонда Hermitage Capital Management Сергея Магнитского, арестованного по обвинению в создании для этого фонда незаконных схем уклонения от уплаты налогов. Находясь под следствием, Магнитский обвинил в коррупции ряд российских чиновников. Он умер в московском следственном изоляторе «Матросская Тишина» в ноябре 2009 года. Как утверждают в фонде, смерть Магнитского произошла из-за отказа в предоставлении медпомощи.

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