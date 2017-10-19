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04:14 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровские лётчики получили новые «сушки»

Партию Су-34 доставили из Новосибирска.

Бомбардировочная авиачасть армии ВВС и ПВО Восточного военного округа в Хабаровском крае получила партию новых многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34. Их лётчики получили новую технику на заводе-изготовителе, расположенном в Новосибирске. Они совершили перелёт в пункт постоянной дислокации, преодолев больше четырёх тысяч километров. Объём партии не уточняется.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа, во время перелёта экипажи сделали посадку на одном из аэродромов в Забайкальском крае. Помимо этого, лётчики отработали задачи по полётам в паре и в составе авиационного звена. В ближайшее время новую технику задействуют в лётно-тактических учениях.

По информации пресс-службы компании «Сухой», партию фронтовых бомбардировщиков Су-34 передали министерству обороны России в рамках выполнения гособоронзаказа 2017 года.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что первые партии новых самолётов Су-34 поступила в регион в мае и в ноябре прошлого года. Истребители созданы для поражения наземных и водных объектов противника, могут уничтожать воздушные цели при любых метеорологических условиях и в любое время суток.

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