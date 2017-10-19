Хабаровские лётчики получили новые «сушки»
Партию Су-34 доставили из Новосибирска.
Партию Су-34 доставили из Новосибирска.
Бомбардировочная авиачасть армии ВВС и ПВО Восточного военного округа в Хабаровском крае получила партию новых многофункциональных
Как сообщает ТАСС со ссылкой на
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РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что первые партии новых самолётов Су-34 поступила в регион в мае и в ноябре прошлого года. Истребители созданы для поражения наземных и водных объектов противника, могут уничтожать воздушные цели при любых метеорологических условиях и в любое время суток.