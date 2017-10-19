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05:04 (мск), источник: ИА REGNUM

Врио губернатора Приморья посетит депрессивный моногород

Тарасенко отправляется на «Лермонтовский ГОК».

Источник: РИА "Новости"

Врио губернатора Приморского края посетит Пожарский район. Тарасенко намерен побывать в Светлогорье, который является моногородом. Именно здесь в очередной раз разразился протестный скандал — единственное предприятие «Лермонтовский ГОК» почти год как не работает — руководство и коллектив, в буквальном смысле этого слова, выбивают субсидию из краевого бюджета, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщили в пресс-службе врио губернатора, в четверг, 19 октября, Тарасенко отправится с рабочим визитом в Пожарский район — территоррия стала первой, которую посещает новый глава региона. И не зря.

Одной из целью визита станет посещение «Лермонтовского ГОКа».

«Андрей Тарасенко намерен осмотреть производственные мощности и пообщаться с коллективом комбината», — уточнили в администрации края.

Как сообщало ИА REGNUM, «Лермонтовский ГОК», являющийся одним из двух в России производителей вольфрамового концентрата, был остановлен по решению руководства в октябре 2016 года. Тогда сотрудники комбината были отправлены в вынужденный оплачиваемый простой. Руководство эту меру разъяснило необходимостью доразведки новых залежей. Но вплоть до января 2017 года ситуация на производстве не изменилась, и люди начали протестовать. Тогда действующий на тот момент губернатор Приморья Владимир Миклушевский встретился с коллективом и пообещал ГОКу 250 миллионов рублей из краевого бюджета.

Первый транш из краевого бюджета в размере 50 миллионов рублей ГОК получил. Последующие выплаты субсидий были приостановлены.

Как только стало известно о том, что с выплатой последующих траншей начались проблемы, работники ГОКа активизировались вновь и заявили о намерении объявить голодовку. Они обратились к губернатору Приморского края. В своём обращении потребовали восстановить выплаты положенных предприятию субсидий из краевого бюджета.

Известно, что отчитываясь за первый полученный транш, руководство предприятия попыталось включить ранее взятый кредит в целевые мероприятия программы, но изначально это не было предусмотрено.

Напомним, Дальневосточная редакция ИА REGNUM обратилась с официальным запросом по ситуации на «Лермонтовком ГОКе» к врио губернатора Приморского края Андрею Тарасенко и прокурору Приморского края Сергею Бессчасному.

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