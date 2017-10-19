Врио губернатора Приморья посетит депрессивный моногород
Тарасенко отправляется на «Лермонтовский ГОК».
Тарасенко отправляется на «Лермонтовский ГОК».
Врио губернатора Приморского края посетит Пожарский район. Тарасенко намерен побывать в Светлогорье, который является моногородом. Именно здесь в очередной раз разразился протестный скандал — единственное предприятие «Лермонтовский ГОК» почти год как не работает — руководство и коллектив, в буквальном смысле этого слова, выбивают субсидию из краевого бюджета, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Как сообщили в
Одной из целью визита станет посещение «Лермонтовского ГОКа».
«Андрей Тарасенко намерен осмотреть производственные мощности и пообщаться с коллективом комбината», — уточнили в администрации края.
Первый транш из краевого бюджета в размере 50 миллионов рублей ГОК получил. Последующие выплаты субсидий были приостановлены.
Как только стало известно о том, что с выплатой последующих траншей начались проблемы, работники ГОКа активизировались вновь и заявили о намерении объявить голодовку. Они обратились к губернатору Приморского края. В своём обращении потребовали восстановить выплаты положенных предприятию субсидий из краевого бюджета.
Известно, что отчитываясь за первый полученный транш, руководство предприятия попыталось включить ранее взятый кредит в целевые мероприятия программы, но изначально это не было предусмотрено.
Напомним, Дальневосточная редакция ИА REGNUM обратилась с официальным запросом по ситуации на «Лермонтовком ГОКе» к врио губернатора Приморского края Андрею Тарасенко и прокурору Приморского края Сергею Бессчасному.