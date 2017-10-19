Мать погибшего солдата обвинила Трампа в неуважении

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Первой об этом разговоре рассказала член палаты представителей Фредерика Уилсон, демократка, представляющая округ в Майами в штате Флорида.

По ее словам, она находилась в лимузине вместе со вдовой погибшего военнослужащего Майишией Джонсон в момент, когда той позвонил президент, и услышала по громкой связи слова: «Он знал, на что подписывается, но, наверное, это все равно больно».

Трамп в ответ заявил, что рассказ Уилсон полностью сфабрикован.

Сержант Ла Дэвид Джонсон погиб 4 октября в Нигере от рук исламистских боевиков, попав в засаду. В общей сложности тогда погибли четверо американских военных.

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Трампа уже раскритиковали за то, что он не связался с семьями военных сразу после их гибели.

Воспитывавшая Джонсона в детстве Коуанда Джонс-Джонсон (по данным Washington Post, она приходится ему теткой, а биологическая его мать умерла в раннем детстве Джонсона) сказала в интервью газете: «Президент Трамп проявил неуважение к моему сыну, моей дочери, а также ко мне и моему супругу».

Также стало известно, что Трамп в телефонном разговоре с отцом другого погибшего военного пообещал помочь ему из своих личных средств, но, как сообщается, в итоге помогать не стал.

В интервью Washington Post мужчина сказал, что президент обещал выписать ему чек на 25 тыс. долларов. Белый дом на запрос издания сообщил, что чек был отправлен адресату, и заметил: «Омерзительно, что медиа прикасаются к тому, что следует признать щедрым и искренним жестом».

Фредерика Уилсон сообщила телеканалу WPLG, вещающему в Майами, что услышала «бесчувственные» слова президента вдове, поскольку телефон в лимузине был включен на громкую связь.

«Я считаю, подобное можно сказать в частном разговоре, но уж точно не со скорбящей вдовой. Все знают, что когда отправляешься на войну, есть шанс не вернуться живым. Но не нужно об этом напоминать скорбящей вдове», — заявила демократка.

Уилсон рассказала Washington Post, что вдова, беременная третьим ребенком, после разговора с президентом расплакалась. «Он довел ее до слез», — подчеркнула Уилсон.

Конгрессмен отметила в интервью газете, что хотела схватить телефон и обматерить Трампа, однако находившийся в автомобиле военный не позволил ей поговорить с президентом.

Также она обратила внимание, что Трамп в своих публичных выступлениях и твитах ни разу не упомянул Майишию Джонсон по имени, и заметила, что во время разговора с ней также ни разу это имя не произнес.

«Я не изменю своих слов о разговоре между Дональдом Трампом и Майишией Джонсон. Так ее зовут, господин Трамп. Не «женщиной» и не «женой», — написала Уилсон в «Твиттере».

Как отреагировал Трамп?

Президент написал в твиттере: «Конгрессвумен от демократов полностью сфабриковала то, что я сказал жене убитого в бою военного. Печально!».

Трамп пока не предоставил никаких подтверждений своих слов.

Представитель Белого дома заявил, что содержание разговоров Трампа с семьями погибших военных не публично.

Сам Трамп, однако, сообщил журналистам: «Я не говорил того, что он [Уилсон] наплела… У нас состоялась приятная беседа».

На вопрос о том, как он может подтвердить свои слова, Трамп ответил: «Пусть она снова сделает заявление, вот тогда и поймете».

Затем на брифинге в Белом доме пресс-секретарь Сара Хакаби Сандерс осудила Уилсон, которая, по ее словам, политизировала этот эпизод.

«Это президент, который очень любит нашу страну, который очень уважает мужчин и женщин в военной форме и который хотел позвонить, чтобы высказать свои соболезнования семье. И пытаться что-то подобное из этого сотворить… это просто ужасно и мерзко», — сказала она.

Как начался скандал?

Трампу приходится оправдываться из-за ситуации с погибшими в Нигере военными с момента, когда в понедельник журналист задал ему вопрос в Белом доме о том, почему он все еще не позвонил семьям.

В ответ Трамп ложно заявил, что его предшественник Барак Обама и все прежние президенты США не звонили родственникам погибших военных.

Трамп сказал, что написал письма семьям погибших в Нигере и намерен вскоре им позвонить. Затем Белый дом заявил, что президент поговорил с родственника, но не уточнил когда.

Во вторник Трамп вызвал скандал, заявив, что бывший президент Обама не звонил семье нынешнего главы аппарата Белого дома Джона Келли, у которого в 2010 году сын погиб в Афганистане.

По сообщению Ассошиэйтед пресс, Трамп, как и его предшественники, лично связывается с некоторыми семьями погибших, но не со всеми.

«Отличие в том, что Трамп, единственный среди всех, решил устроить политический спор о том, кто лучше отдает дань уважения погибшим и их семьям. Он поставил себя на самый верх этого пантеона, заявив во вторник, что он, как ему кажется, позвонил каждой семье, где кто-то погиб, тогда как бывшие президенты этого не делали», — пишет агентство.

Трамп уже не первый раз ввязывается в уродливую перепалку с американскими ветеранами.

Будучи кандидатом в президенты, он насмехался над сенатором Джоном Маккейном из-за того, что тот был сбит во Вьетнаме и попал в плен.

Маккейна чествовали как героя, который смог вынести пытки вьетконговцев и стал примером лидерства для других американских военнопленных.

Также прошлым летом Трамп вызвал скандал из-за своих высказываний о родителях Хумаюна Хана, мусульманина, погибшего, спасая товарищей в Ираке в 2004 году.